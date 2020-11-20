Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана. Видео

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что сейчас по делам Майдана продолжается расследование по 60 уголовным производствам, а с начала 2020 подозрение объявили 37 лицам.

К годовщине начала Революции Достоинства она записала видеообращение, в котором рассказала о результатах расследований дел Майдана. Венедиктова отметила, что подозрения объявили 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судья; 8 гражданским лицам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По ее словам, меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) избраны в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывшие правоохранители; 4 бывшие высокопоставленные лица; 1 гражданское лицо.

Также избраны меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим президенту Украины по подозрению в узурпации власти и главе Службы безопасности Украины, министру обороны Украины и министру внутренних дел Украины, которым инкриминируется организация в период с 18 по 20 февраля 2014 умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и террористического акта.

При этом с начала года прокурорами уже получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 5 бывших сотрудников "Беркута", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

"Также наши прокуроры недавно получили первое решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана. Мы получили разрешение суда на специальное судебное производство по делу по обвинению "беркутовца" в превышении власти и служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 возле Администрации президента Украины на улице Банковой в г. Киеве. Отмечу также, что в числе прочих, избрана мера пресечения и гражданскому лицу, подозреваемому в совершении 20 февраля 2014 на Майдане Независимости с использованием огнестрельного оружия убийства сотрудника спецподразделения милиции и военнослужащих военной части МВД Украины, а также покушения на жизни военнослужащего внутренних войск. Прокуратура за всестороннее расследование всех событий Революции Достоинства", – отметила Венедиктова.

Всего в этом году прокурорами Департамента по делам Майдана направлено в суд 19 обвинительных актов по 25 лицам. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц.

По словам Венедиктовой, уже завершено следствие и открыты материалы производства 2 подозреваемым в похищении из Александровской клинической больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их истязании, а также умышленном убийстве Вербицкого. Двух человек, находившихся в розыске было задержано и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Всего с начала расследования дел Майдана прокурорами Офиса Генерального прокурора, а до этого Генпрокуратуры, в суд направлено 110 обвинительных актов в отношении 206 человек. В силу вступили приговоры в отношении 24 человек.

"Мы же движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства, а также событий и обстоятельств, которые повлекли и сопровождали массовые протесты, в действующих условиях, несмотря на любые преграды и критику", – отметила она.