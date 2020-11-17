Венедиктова отчиталась о борьбе с преступностью: разоблачено втрое больше банд, чем в прошлом году

С начала 2020 года в Украине было разоблачено 16 преступных банд, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook. По ее словам, за 10 месяцев текущего года также были раскрыты 352 преступные группировки. Это на 26% больше прошлогоднего результата. На счету более 1500 злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовных правонарушения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Венедиктова сообщила, что только на днях был задержан "смотрящий" за Хмельнитчиной и Харьковщиной.

"В СИЗО отправился хмельницкий "криминальный авторитет" с тремя членами своей преступной организации. Ему инкриминируется распространение преступного влияния на территории области на протяжении 8 лет, управление потоками "грязных денег" и контроль за соблюдением "воровских законов", – сказано в сообщении.

К тому же, вооруженная банда из Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук 13 ноября была задержана в Киеве.

На прошлой неделе, по словам генпрокурора, также задержали харьковского "смотрящего" от одного из воров в законе. Его заподозрили в кражах, незаконном обращении с оружием, сопротивлении и угрозах правоохранителям.

"Разоблачение преступных организаций – процесс сложный и длительный. В группах могут быть и сотни членов. Важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают транснациональными. Мы в этом году внедрили новый механизм мониторинга оргпреступности и имеем реальные сдвиги в противодействии этому сверхопасному явлению", – заметила Венедиктова.

Также генеральный прокурор отчиталась и о других успешных разоблачениях ведомства:

в Запорожье перед судом предстанут 6 участников банды, обвиняемые в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонах автомобилей и ограблении.

Завершено следствие относительно банды, которая принимала участие в разборках за перераспределение маршрутов со стрельбой в жилом массиве в Броварах Киевской области. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

В декабре планируется завершить расследование банды за совершение разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты". Участники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 млн грн.

Также за 10 месяцев 2020 года обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также выявлено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки с коррумпированными связями в органах управления, члены которого в течение 2018-2019 годов присвоила бюджетные средства, оформляя различные виды соцвыплат и пособий на несуществующих детей-ромов, якобы рожденных вне заведений охраны здоровья. Таким образом подозреваемые завладели более 7 млн грн помощи на 190 детей.

У наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

Так правоохранители Львовщины прекратили деятельность преступной организации из 20 человек, которая в 4 лабораториях производила 12 наименований особо тяжких наркотиков. Сбывали они товар на территории 106 населенных пунктов Украины.

"Разбои, грабежи, похищения людей и угрозы, убийства ради завладения автомобилями для бандитского промысла, незаконные слежки и продажа "прослушки", торговля оружием и наркозельем, рейдерство – бандитские "достижения" обязательно будут наказаны. Потому что для организованной преступности у нас осуществляется правоохранительное противодействие, результативность которого будет только расти", – написала она.

Ирина Венедикова / Facebook