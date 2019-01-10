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Венчание и крещение в МП: в ПЦУ объяснили последствия

2.2тЧитать материал на украинском

Таинства, включая крещение и венчание, которые были совершены в храмах Московского патриархата, являются действительны.

Об этом рассказал клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор. По его словам, слухи о необходимости перекрещивания или перевенчивания распространяют в России, передает ТСН.

Он подчеркнул, что в Украинской православной церкви признают святость всех церквей и просят ни в коем случае не перекрещивать ребенка и не перевенчиваться.

Клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор

Клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор

Скриншот видео

"Хотя были случаи, когда ребенка крестили в Киевском патриархате, а в Московском патриархате говорили: это таинство является недействительным, давайте перекрещивать. И это неправильная позиция. И это как раз является греховно, когда перекрещивали", — добавил клирик.

По его словам, слухи распространяют те, кто не заинтересован в независимости украинской церкви.

Венчание и крещение в МП: в ПЦУ объяснили последствия

Скриншот видео

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"Я могу сравнить также с теми заявлениями, что вот сейчас будут переходить приходы, будет пролитие крови, будут заставлять людей силой чуть ли не под дулами автоматов переходить. Опять же, это говорят только те люди, те силы, те журналисты, которые отстаивают интересы русской церкви. Для нас лучше, чтобы переход был свободный и мирный", — уверяет священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предсказали церковный бум после предоставленного Томоса ПЦУ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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