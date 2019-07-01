"Велкам ту реальность!" Журналист поставил Зеленского на место из-за "победы" в Станице Луганской

Разведение сил оккупантов и ВСУ около Станицы Луганской на Донбассе не стало большой "победой" или началом завершения войны, как истолковал его президент Украины Владимир Зеленский.

На это обратил внимание в Facebook украинский журналист Дмитрий Лиховый, посоветовав главе государства найти другие поводы для хвастовства.

"С момента, когда Зеленский стал президентом, количество погибших на фронте не уменьшилась. Число обстрелов – точно возросло, калибр – тоже. Не имея рычагов и влияния на сепаров, верховный, прости Господи, главнокомандующий пытается представить картину так, будто офигенным шагом к миру является разведение войск у Станицы Луганской", – написал он.

Владимир Зеленский

Лиховый подчеркнул, что разведение сил у Станицы Луганской – дело локального масштаба. При этом, по его словам, оно было договорено еще осенью 2016 года при пятом президенте Петре Порошенко. "Этот участок – один из трех, по которым договаривались о разведении при Порошенко. На двух других "развелись" и забыли еще в 2016-м", – пояснил он.

"Посмотрите на ежедневные сводки: одновременно с разведением в Станице "по соседству" в Луганской области война не только не стихает, а обостряется. Изо дня в день работают тяжелые минометы, ствольная артиллерия, ПТУР, не говоря уже о легче вооружения", – отметил журналист.

"Поэтому Владимиру зря "кажется", что "это первый шаг к стабильному прекращения огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса". Минский процесс – не самоцель, а лишь средство. Который уже пять лет подтверждает свою почти нулевую состоятельность. "Разблокирование" Минска – не достижение Зеленского, а логическое следствие завершения президентских выборов в Украине", – продолжил Лиховый.

Кроме того, он также указал на то, что освобождение четырех пленных "Л/ДНР", которые вернулись в Киев, стало следствием не работы президента , а личных договоренностей главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с егокумом, лидером России Владимиром Путиным.

"Поэтому Владимиру придется поискать другие "победы". Еще раз велкам ту реальный мир. Те", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" 26 июня состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Своих бойцов отвел и противник.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил обеих сторон в Станице Луганской на Донбассе, а также демонтаж укрепленных позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский в таком развитии событий увидел надежду на достижение устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, горячая фаза войны может вскоре завершиться.

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