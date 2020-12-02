Великобритания первой в мире одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

Карина Бондаренко Общество 09:46, 2.12.2020 Обновлено: 13:31, 2.12.2020

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.

Иммунизация людей из высокоприоритетных групп может начаться в ближайшие дни, сообщает ВВС.

Британский регулирующий орган (MHRA) заявил, что вакцинацию, которая обеспечивает до 95% защиты от заболевания COVID-19, можно безопасно развернуть на следующей неделе.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать двумя прививками 20 миллионов человек.

Отмечается, что вакцина всего за 10 месяцев прошла этапы развития, которые обычно охватывают десятилетие.

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