Великобритания объявила о закупке 90 млн доз вакцин против COVID-19

Борис Бондарь Общество 15:21, 20.07.2020 Обновлено: 15:21, 20.07.2020

Великобритания подписала контракты на приобретение 90 млн доз вакцин против коронавируса в США и Франции.

Об этом сообщила DW со ссылкой на заявление британского министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шарма. Треть из всех вакцин будет разработана американским гигантом Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech

Еще 60 млн – производства французской компании Valneva.

“Если французский продукт подтвердит свою безопасность и эффективность, Лондон может приобрести дополнительные 40 млн доз”, – уточнил министр.

Ранее Великобритания подписала соглашение с компанией AstraZeneca на изготовление 100 миллионов доз вакцины, которую тестируют в Оксфордском университете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США намерены до конца лета начать производство вакцины против коронавируса.

В Германии заявили, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленский об убийстве Шеремета: это позор для Украины

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: все подробности главного коррупционного скандала дня

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

Эсминец США направился в Черное море на учения с Украиной

На Донбассе вспыхнули бои, есть убитые и много раненых, – ООС