Великобритания объявила о закупке 90 млн доз вакцин против COVID-19

Великобритания закупит вакцину от COVID-19 у США и Франции.

Великобритания подписала контракты на приобретение 90 млн доз вакцин против коронавируса в США и Франции.

Об этом сообщила DW со ссылкой на заявление британского министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шарма. Треть из всех вакцин будет разработана американским гигантом Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech

Еще 60 млн – производства французской компании Valneva.

“Если французский продукт подтвердит свою безопасность и эффективность, Лондон может приобрести дополнительные 40 млн доз”, – уточнил министр.

Ранее Великобритания подписала соглашение с компанией AstraZeneca на изготовление 100 миллионов доз вакцины, которую тестируют в Оксфордском университете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США намерены до конца лета начать производство вакцины против коронавируса.

В Германии заявили, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.