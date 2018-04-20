"Великий мужчина!" Во Львове депутат оскандалилась из-за любви к Гитлеру

Депутат Львовского городского совета от ВО "Свобода" Марьяна Батюк поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения и назвала его великим мужчиной.

Поздравления Батюк разместила на своей странице в Facebook 20 апреля, однако позже удалила публикацию, передает Zaxid.net.

"Великий мужчина, как не крути" - написала она и добавила несколько цитат Гитлера из его автобиографии "Моя война".

Марьяна Батюк, которой 28 лет, является учительницей истории и заместителем директора львовской школы №100 по воспитательной работе.

Она стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО "Свобода". Директор школы №100 Василий Староста пообещал провести профилактическую беседу с Батюк относительно распространенного ею сообщения.

"Как считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам показали, чем Савченко похожа на Гитлера.