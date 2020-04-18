Великая суббота 2020: что нельзя делать и что можно кушать

Христиане восточного обряда 18 апреля встретили Великую субботу – шестой день Страстной недели, в который заканчивается Великий пост.

В этот день ряд предписаний и запретов, о которых вам расскажет OBOZREVATEL. Великую субботу посвящают молитвам, а физический труд – запрещен, за исключением приготовлений к Пасхе.

В Страстную субботу вспоминают о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа. В это время христиане готовятся к Пасхе – Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье. В субботу проводятся богослужения и литургии.

Также в этот день происходит схождение Благодатного огня.

Что нельзя делать

Нельзя смеяться и веселиться.

Нельзя ничего выносить из дома.

Нельзя ловить рыбу и охотиться, чтобы не навлечь на себя беду.

Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу.

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил).

Стоит воздержаться от интимной близости с супругом.

Нельзя делать дома уборку, гладить и стирать вещи.

Запрещаются работы по саду.

Запрещено заниматься рукоделие.

Также лучше воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Что можно есть

Пост в Великую субботу не такой строгий, как в Великую пятницу, поэтому чтобы необходимо подкрепиться, чтобы были силы.

Согласно монастырскому уставу, можно употреблять постную пищу без масла, но мирянам разрешено с растительным маслом.

Напомним, что в воскресенье, 19 апреля 2020 года, православные в Украине будут отмечать великий праздник – Пасху, или Воскресение Христово. О главных традициях, ее истории, запретах, а также о том, как будет праздноваться Пасха 2020 в условиях карантина читайте в материале OBOZREVATEL.

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