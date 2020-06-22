"Великая Отечественная" или "Немецко-советская война"? Историки развенчали идеологический миф

Утверждение о том, что 22 июня 1941-го началась "Великая Отечественная война", – это миф

Термин "Великая Отечественная война" является типичным идеологическим конструктом сталинских времен. Поэтому высказывание о том, что 22 июня 1941 года началась война, которая носит именно такое название, – неправильный.

Украинские историки развенчали этот и другие мифы советской и российской пропаганды об этой дате. Ролик опубликован на канале в YouTube "История без мифов" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По совам специалистов, утверждение указанного мифа о "Великой Отечественной войне" имело сразу несколько задач. Прежде всего, так пытались подчеркнуть особый статус этой войны по сравнению со всеми предыдущими.

Кроме этого, сталинский режим преследовал цель представить войну как таковую, которая имела всеобщий, всенародный характер. А также утвердить образ Советского Союза "как общей отчизны для всех народов", ранее населявших СССР, к тому же независимо от их языка, религии и т. д.

"Неудивительно, что современная Россия, как страна с имперскими амбициями, продолжает пользоваться этим термином", – отметил рассказчик.

Он напомнил, что на сегодня в Украине так события 22 июня 1941 года не описывают, зато употребляется термин Немецко-советская война.

"Подчеркиваю, именно в такой последовательности. Ведь гитлеровская Германия совершила нападение на Советский Союз. Этот термин не является исчерпывающим, поскольку с обеих сторон в этой войне участвовало много стран. Но он менее идеологически нагруженный, чем "Великая Отечественная война", – пояснил историк, добавив, что в странах, расположенных к западу от Украины, эти события описывают как Восточный фронт Второй мировой войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему утверждение о том, что Вторая мировая война для Украины якобы началась 22 июня 1941 года, является мифом.