''Похищение'' крымчанина украинскими военными: появилось разъяснение

В Херсоне работники местного военкомата якобы "похитили" молодого человека, приехавшего из Крыма, и попытались отправить его в украинскую армию.

Об этом сообщили "РИА Новости", ссылаясь на слова представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму Исмаила Халикова. Цитируя крымского омбудсмена, росСМИ пишет, что неизвестные люди, которые впоследствии оказались работниками местного военкомата, подошли к парню и, узнав, что тому 20 лет и он не проходил военную службу, забрали его к машине и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что крымчанина якобы доставили в военкомат, а оттуда на медкомиссию.

В комментарии OBOZREVATEL Исмаил Халиков подтвердил, что такая история действительно была, но еще в ноябре 2018-го во время призыва.

"Работники превысили свои полномочия. Мы этот факт зафиксировали и передали в соответствующие органы", – сказал крымский омбудсмен, добавив, что ответа от правоохранительных органов он еще не получал.

Исмаил Халиков Facebook Халикова

По мнению Халикова, раздувание этой новости в российский прессе – ничто иное, как элемент информационной войны, которую ведет РФ против Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, прокуратура АР Крым и украинские правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге свидетельство о принудительном призыве крымчан к вооруженным силам РФ.

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