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''Похищение'' крымчанина украинскими военными: появилось разъяснение

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В Херсоне работники местного военкомата якобы "похитили" молодого человека, приехавшего из Крыма, и попытались отправить его в украинскую армию.

Об этом сообщили "РИА Новости", ссылаясь на слова представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму Исмаила Халикова. Цитируя крымского омбудсмена, росСМИ пишет, что неизвестные люди, которые впоследствии оказались работниками местного военкомата, подошли к парню и, узнав, что тому 20 лет и он не проходил военную службу, забрали его к машине и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что крымчанина якобы доставили в военкомат, а оттуда на медкомиссию.

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В комментарии OBOZREVATEL Исмаил Халиков подтвердил, что такая история действительно была, но еще в ноябре 2018-го во время призыва.

"Работники превысили свои полномочия. Мы этот факт зафиксировали и передали в соответствующие органы", – сказал крымский омбудсмен, добавив, что ответа от правоохранительных органов он еще не получал.

Исмаил Халиков

Исмаил Халиков

Facebook Халикова

По мнению Халикова, раздувание этой новости в российский прессе – ничто иное, как элемент информационной войны, которую ведет РФ против Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, прокуратура АР Крым и украинские правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге свидетельство о принудительном призыве крымчан к вооруженным силам РФ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Новости России
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так жаль, что отпустили. Если я крымчанин, гражданин РФ, то я в украинскую армию никак не попаду. Если крымчане, моряки с Норда, которых больше полгода с территории Украины не выпускали, уничтожив их российские документы и требуя, чтобы те себя её (Украины)гражданами признали, не пошли на это, отстаивая своё российское гражданство. А если тебе 20 лет, ты гражданин Украины с украинским паспортом, то почему это ты должен в укроармии не служить? Из-за того, что в Крыму живёшь? Вперед и с песнями.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Я думал сейчас опровергнут с негодованием, а вишь правда.
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