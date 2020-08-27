Ведущие СМИ Украины предупредили Раду об угрозе свободе слова в законе "О медиа"

Более 200 журналистов ведущих СМИ Украины подписали обращение к Верховной Раде Украины, в котором подчеркнули недопустимость нынешней редакции закона "О медиа". Главная претензия медийщиков – угроза свободе слова.

Составление этого документа инициировал Национальный союз журналистов Украины, Украинская ассоциация медиабизнеса и Ассоциация независимых региональных издателей Украины, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Кроме того, обращение поддержал Общественный совет при Госкомтелерадио Украины.

Авторы письма отметили необходимость пересмотра трех важных положений резонансного законопроекта 2693-д "О медиа" до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.

В частности, предлагается ограничить сферу действия закона только аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа общин из местных бюджетов и ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа общины (без дискриминации одних типов медиа другими).

Также представители СМИ отметили, что необходимо изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора. В то же время предлагается ввести персональную ответственность членов Нацсовета за ложные, ошибочные решения и за вред, причиненный медиа на основании ошибочного решения Нацсовета. Соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.

Обращение журналистов к нардепам из-за закона "О медиа" Facebook Сергея Томиленко

Кроме того, Томиленко выразил обеспокоенность из-за того, что действующая редакция законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета. Особенно этот закон влияет на работу печатных и онлайн СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

Речь идет о том, что Нацсовет сможет без решения суда выписывать штрафы и вызвать для отчетности их представителей. В случае же неповиновения СМИ могут даже закрыть. Показательно, что ранее подобные инициативы осуждались представителями правящей парламентской фракции "Слуга народа".

"В НСЖУ поступают десятки обращений журналистов, редакций СМИ и общественных организаций с замечаниями к законопроекту "О медиа". Консолидированным является предложение к власти – выполнение международных обязательств Украины в части имплементации специальной Директивы ЕС, касающейся аудиовизуальных медиа и совершенствования регулирования телевидения и радио. В то же время, власти не должны без надлежащего привлечения практиков от печатных и онлайн СМИ резко менять профильное законодательство", – отметил председатель НСЖУ.

Томиленко также выразил надежду, что призыв Общественного совета будет толчком к надлежащим дискуссиям народных депутатов при принятии решения о судьбе законопроекта.

"Наши коллеги из национальных и региональных СМИ ждут от Общественного совета Госкомтелерадио однозначной защиты не инициатив власти, а защиты прав журналистов и работников медиа", – подчеркнул он.

Отметим, что обращение против действующей редакции законопроекта "О медиа" подписали такие известные главные редакторы и журналисты всеукраинских и местных СМИ, как Орест Сохар (OBOZREVATEL), Алеся Бацман (Gordon.ua), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский Telegram-канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Владимир Полуев, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок").

Как сообщал OBOZREVATEL: