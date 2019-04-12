Ведущая "1+1" публично поддержала Порошенко

Ведущая телеканала "1+1" Юлия Бориско открыто выступила перед вторым туром президентских выборов в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко.

Своей позицией поделилась она на странице в Facebook. Таким образом Бориско отреагировала на телефонную перепалку Порошенко с его оппонентом в избирательной гонке Владимиром Зеленским в эфире "1+1".

"Если до вчерашнего меня удручало, что буду голосовать за ПП (Петра Порошенко – Ред.) вынужденно и не по зову сердца, то угнетения больше нет. Вернулось давно забытое уважение к сильной стороне президента, особенно на контрасте с телефонным собеседником. А с уважением к сильной личности уже значительно приятнее за нее голосовать", – написала она.

Новости Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским

Юлия Бориско facebook.com/yulia.rvvp

Ведущая также отметила, что почувствовала "площадное ощущение родства" с теми, кто комментировал в сети нашумевший телефонный разговор.

Отметим, украинцы бурно отреагировали на спор кандидатов в президенты, выразив противоположные мнения.

Бориско поблагодарил за ее позицию министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сторону Порошенко встала также лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая заявила, что Зеленский унизил достоинство президента.

Ранее спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку с Порошенко в эфире программы "Право на власть". Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

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