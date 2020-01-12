"Вдруг мир, а дети не готовы": в сети всплыли показательные фото из Крыма

В сеть попали показательные фото крымских детей, которых одели в военную форму.

Снимки были сделаны в Ялте. Об этом нанаписала в своем Twitter блогер Roksolana Today.

"Вдруг мир,а дети не готовы!" – подписала кадры она.

В сети всплыли показательные фото из Крыма twitter.com/KrimRt

В сети всплыли показательные фото из Крыма twitter.com/KrimRt

В сети всплыли показательные фото из Крыма twitter.com/KrimRt

В сети всплыли показательные фото из Крыма twitter.com/KrimRt

Также блогер поделилась ссылкой на альбом в соцсети "ВКонтакте" Геннадия Тихомирова, которые сообщил, что кадры были сделаны 21 декабря 2019 года.

По его словам, это было открытие двух спортивных залов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

В сети всплыли показательные фото из Крыма vk.com/yalta.yunarmiya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт раскрыл коварный план Кремля по Крыму и "Новороссии".

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