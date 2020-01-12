"Вдруг мир, а дети не готовы": в сети всплыли показательные фото из Крыма

В сеть попали показательные фото крымских детей, которых одели в военную форму.
Снимки были сделаны в Ялте. Об этом нанаписала в своем Twitter блогер Roksolana Today.
"Вдруг мир,а дети не готовы!" – подписала кадры она.
В сети всплыли показательные фото из Крыма
twitter.com/KrimRt
В сети всплыли показательные фото из Крыма
twitter.com/KrimRt
В сети всплыли показательные фото из Крыма
twitter.com/KrimRt
В сети всплыли показательные фото из Крыма
twitter.com/KrimRt
Ялта— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 января 2020 г.
Вдруг мир,а дети не готовы!https://t.co/kRUkr1cYWO pic.twitter.com/mTGleZCq7A
Также блогер поделилась ссылкой на альбом в соцсети "ВКонтакте" Геннадия Тихомирова, которые сообщил, что кадры были сделаны 21 декабря 2019 года.
По его словам, это было открытие двух спортивных залов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
В сети всплыли показательные фото из Крыма
vk.com/yalta.yunarmiya
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт раскрыл коварный план Кремля по Крыму и "Новороссии".
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