"Зайдешь в соцсети, а там Россия уже не враг": эксклюзивное интервью с вдовой погибшего героя

29 января 2017 года Украину оглушила новость. Во время штурма Авдеевки со стороны сепаратистов с применением тяжелой артиллерии погибли украинские военные – капитан Андрей Кизило, солдат Дмитрий Оверченко, младший сержант Владимир Бальченко, сержант Владимир Крижанский, Олег Борец, Виталий Шамрай и Ярослав Павлюк. Это было впервые после долгого относительного спокойствия на фронте, когда Украина теряла так много своих воинов.

Замкомбата 1-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрею Кизило с позывным "Орел" было всего 23 года. У него остались 8-месячный сын Артем и супруга Оксана. Посмертно ему было присвоено звание майора, звание Героя Украины, названа в его честь улица в столице и переименована улица в Умани, где он родился. Он навечно зачислен в списки 1-й учебной роты лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которое окончил в 2010-м. Каждое утро на утренней проверке называют его имя и вспоминают минутой молчания.

Супруга Андрея Оксана Кизило рассказала OBOZREVATEL, как сложилась жизнь ее и сына за эти годы, как Андрей охраняет их после смерти, какие у нее претензии к президентам Порошенко и Зеленскому, в каком случае она готова уехать из страны, куда она девает деньги, которые до сих пор шлют люди на ее счет, почему не любит бывать на встречах, которые организовывают с семьями погибших, почему кто-то ей завидует.

Встретили вместе Рождество

Ксюша видела мужа за 10 дней до гибели. Ему неожиданно для нее, дали длительный отпуск – целых 20 дней. Для семьи военнослужащего, который находился в зоне боевых действий, это огромный срок. Оксана и Андрей поженились в июле 2014 года, когда он после окончания Академии сухопутных войск во Львове был направлен в зону АТО вместе с 72-й бригадой, куда был зачислен после Академии. На свадьбу его отпустили ненадолго. Виделись мало.

Андрей Кизило получил капитанское звание в 23 года Из личного архива Оксаны Кизило

"Когда он сказал, что на Рождество будет дома, я очень удивилась. Ведь буквально в декабре он приезжал в отпуск. 2016 год вообще был для нас счастливым. Андрей проходил учения на Яворовском полигоне (30 км от Львова), и целое лето до августа он был со мной. В июне родился наш Артем", – вспоминает Оксана.

На полигоне Андрей получил ранение в руку, порвал сухожилие на пальце. Нужна была операция. А в октябре Кизило должен был уезжать с бригадой в Авдеевку, но из-за того, что рука в гипсе, его направили руководителем группы в Боснию и Герцеговину. В Авдеевке он встретил Новый год. А 2 января направился во Львов, куда приехали из Белой Церкви (место основной дислокации 72-й бригады. – Авт.) и супруга с сыном.

Это было первое и единственное их семейное Рождество, когда их маленькая семья собралась вместе.

"Мы тогда много ездили – Львов, Киев, Умань, Белая Церковь. Андрей успел повидаться даже с теми, кого давно не видел – родственниками, друзьями, сослуживцами, товарищами по учебе. Я еще смеялась: "Андрюха, ты прокатаешь все деньги, которые мы складываем на квартиру". Ездили мы на "Форде", который подарили волонтеры", - вспоминает Ксюша.

Рождество было счастливое и одновременно тревожное. "Андрей много говорил о войне. Мы смотрели фильмы – о Второй мировой, Сталине, Гитлере. Но особенно запомнился американский фильм, где девушка счастлива с мужем, ему нужно на войну. Она плачет, не пускает. Он все-таки уходит. А потом она получает сообщение: "Ваш муж погиб" Я просто не могла найти себе места, плакала, говорю: "Андрей, ну зачем ты мне это показываешь?" А он так серьезно: "Малая, нужно быть готовым ко всему. Это война", – едва сдерживает слезы Оксана.

У них получилось почти также. "Когда ему нужно было возвращаться в Авдеевку, я держала его, не могла отпустить, умоляла: "Ну не едь, не едь, любимый. Скажи, что ты ранен, нужна операция. Не знаю, что со мной случилось", – плачет Оксана.

Хотя сам Андрей говорил ей, что это не ранение, а несчастный случай. "Он вообще об опасностях говорил с юмором, специально для меня были приготовлены "сказки". Меня до сих пор не покидает ощущение, что и в отпуск он тогда приезжал, зная, что впереди готовится операция, в которой он может погибнуть", – говорит Оксана.

Незадолго до гибели Андрея супруги отдыхали вместе Из личного архива Оксаны Кизило

Официально батальон Кизило отбивал атаки сепаратистов во время ожесточенных боев. Под шквальным огнем, в 20-градусный мороз бойцы 72-й ОМБр взяли позицию "Алмаз", выбив оттуда боевиков.

Узнала последней

У Оксаны и Андрея была привычка – обязательно созваниваться утром и вечером, или, в крайнем случае, писать SMS: "Все в порядке". "Мы с ним накануне вечером разговаривали. Он был какой-то очень серьезный. Спросил про Тему. Попрощались, сказал, что утром будет занят, напишет SMS. Обычно он отправлял его в 7:30. А я ночью плохо спала. Проснулась в 6:00 утра от стука в окно. Это было странно – рядом нет деревьев, то есть не ветка. Значит, птица? Но спать я уже не могла", – вспоминает Оксана.

День прошел обычно: ребенок, прогулки, кухня, стирка. "Только SMS так и не было. И дозвониться не могла: "Ваш абонент вне зоны". Интересно, что весь день у меня не было никакой тревоги. Хотя я звонила всем, кто мог бы знать, что с Андреем. Мне звонили. Но никто ничего не сказал. Никто не смог взять на себя ответственность. Узнала уже вечером, что утром Андрея не стало. Пришли домой из части и сообщили", – вспоминает Оксана.

Андрей и еще трое его сослуживцев были убиты в 8:00 утра осколками от мины, залетевшей в окоп. "Когда началась атака, Андрей поднялся и сказал: "Ну все, я пошел". За ним пошли остальные. Ребята отбили атаку. Заняли окопы врага и даже взяли троих пленных. Но сепаратисты опять пошли в атаку. В окоп, где находились Андрей с ребятами, прилетела мина. Андрей всегда ходил в каске и бронежилете и требовал этого же от других. Но здесь ни каска, ни "броник" не помогли…", – рассказывает тогда пресс-секретарь 72-й бригады Елена Мокренчук.

Похороны и скандал с волонтерами в Facebook

Какие-то моменты со дня похорон у Оксаны вообще не отложились в памяти. В тот день ее постоянно кололи успокоительным.

"Я помню, что было какое-то недоразумение с одеждой – кто-то говорил, что нужно хоронить в камуфляже. Мне казалось, что офицер должен быть в парадной форме. Помню, как меня привели в морг – знакомая закрывала рукой глаза, чтобы я не смотрела по сторонам, где лежали убитые. Их было много. Открыла уже возле гроба Андрея. А он как будто живой", – плачет Оксана.

Прощание на Майдане Фэйсбук Оксаны Кизило

С Андреем Кизило и еще с шестью воинами прощались на Майдане 1 февраля. Пришли тысячи людей – ни до, ни после такого не было. Она об этом узнала уже позже, по фотографиям и статьям. А тогда как будто никого и не замечала. Держалась очень достойно – не причитала, не падала на гроб. "Я же жена офицера, Андрей бы этого не понял", – говорит она.

Она слабо помнит дорогу в Умань, где Андрея хоронили. Сейчас она считает, что напичкивать ее снотворным не нужно было. "Человек должен сам пережить свое горе. Мне иногда говорят, ты не можешь отпустить Андрея, и это не дает ему покоя там. А для меня он жив, пока война на востоке, он как будто там. Не звонит, ну, значит, не может. Не вижу – но ведь и тогда я его видела не часто", – вспоминает Оксана.

Тогда же в Facebook разгорелся скандал. Военные и их друзья публиковали посты о помощи семье Кизило с карточкой Оксаны. Посты набирали десятки тысяч лайков и комментариев, тысячи перепостов. Но в комментариях находились люди, бездоказательно обвинявшие авторов постов. Но, как оказалось, Оксана ничего не просила.

"Видит Бог, я никого ни о чем не просила. Это сами люди публиковали. Не знаю, где взяли номер моей карты. Я сама узнала об этом позже. И когда я прочитала весь этот негатив, мне было очень неприятно. Мне прислали много денег. Но из них не взяла не копейки – передавала другим погибшим, пересылала волонтерам, раненным, в церковь. Иногда у меня отказывались брать деньги в церкви, и тогда я сама закупала необходимое и передавала туда", – говорит Оксана.

Деньги, пенсия и квартира

От государства она получила 300 тыс. грн, столько же – родители Андрея. Кроме того, она получила однокомнатную квартиру во Львове. "О квартире сразу меня спрашивали из Минобороны. Был выбор – Киев, Умань или Львов. Но Киев и Умань для меня чужие. А Львов родной. Я ведь львовянка", – объясняет Оксана.

Кроме того, ежемесячно Оксана и Артем получают от государства по 3 тыс. грн – пенсию за потерю кормильца. А еще дважды она отдыхала в Испании. "Одну из поездок организовывал и помогал с билетами настоятель Гарнизонного храма Св. апостолов Петра и Павла, отец Степан Сус. Сейчас его назначили епископом курии верховного архиепископа УГКЦ. Степан Сус был первым священником, который исповедовал Андрея. А на месте в Испании отдых оплачивали украинцы, которые там работают. Второй раз все организовывала украинская диаспора. В этом году ездили от Минобороны в Турцию", – говорит Оксана.

На месте гибели Андрея в Авдеевке Из личного архива Оксаны Кизило

Иногда что-то передают волонтеры. И до сих пор на ее счет ежемесячно приходит помощь. Но некоторые люди очень болезненно реагируют на "блага", полученные за смерть мужа. "Что я только не пережила. Купила машину из полученных от государства денег – о, смотрите, она ездит за наш счет. А для меня это не роскошь, а реально средство передвижения – отвезти Артема в садик, съездить к родителям, в Умань. Съездили отдохнуть – о, смотрите, она из-за границ не выезжает за наши деньги. А за какие ваши? Это люди сами зарабатывают и сами решили помочь семьям погибших. Но я уже решила и не ездить, чтобы не слышать этого всего", – огорчена Оксана.

Случаи бывают вообще абсурдные – волонтеры привезли ребенку коляску известной фирмы, и даже это, как кость в горле у завистников. Хотя коляска была беушной, просто кто-то отдал свою.

"Нас часто приглашают на встречи. Но я стараюсь уже и не ходить. Это все очень больно. Мне говорят: "Вы потеряли мужа, как я вас понимаю". Но как ты можешь понять, если ты сам далек от войны. Вспоминаешь о ней только в памятные даты. Да и в каждой семье погибшего свое горе. У каждого свои эмоции. Мне иногда говорили: "Ну теперь будешь жить, как все, посмотришь, как это". А у меня один ответ: "Дай Бог, что бы вы не пережили все то, что пережила я", – рассказывает Оксана.

"Что тебе плохого сделал Путин?"

Андрей Кизило – потомственный военный, родился в семье военнослужащего. Но встречается Оксана с родителями мужа крайне редко, на кладбище, в день памяти Андрея.

"Меня как-то сразу не очень восприняли в семье. Возможно, потому что я с Западной Украины. А одна из родственниц, у которой корни в России, когда Андрей попал на Восток, ему говорила: "Ну что тебе плохого сделал Путин? За что ты его не любишь?" – расстроена Оксана.

По ее словам, несмотря ни на что, она и Артем всегда будут приезжать в Умань, на могилу к Андрею, к родственникам. "И Артем с ними будет общаться. Ведь это родители Андрея. Я верю, что когда-то мы сблизимся. Мы очень любим дедушку Николая и бабушку Катю, тетю, дядю. Для нас с Артемом они всегда будут родными, дорогими. И не позволю, чтобы Артем не знал родных своего отца, это также его семья", – переживает Оксана.

"Для них пиар, а для нас – жизнь"

Через два месяца после гибели Андрея Кизило президент Петр Порошенко вручил Оксане звезду Героя Украины. Как сообщала пресс-служба главы государства, он встретился с Оксаной на церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

Семье вручают звезду Героя Украины Из личного архива Оксаны Кизило

"Сейчас, когда говоришь "Андрей Кизило", возможно, не все идентифицируют, кем является Андрей. А если скажешь, что он воевал под позывным "Орел", все четко вспоминают Авдеевку, те бои. Потому что он был настоящим военным орлом", – заявил Порошенко во время своей речи.

Оксане же тяжело дался тот день. "Прошло всего два месяца после гибели... Раны, боль… Все свежее, обнаженное. У нас горе. А тут – праздник, все веселые. Получили дипломы. Шутки. Смех. На минуту замолчали, пока мы с Артемом получали звезду. И опять шутки, смех", – вспоминает Оксана.

Она говорит, что ничего не имеет против тех ребят. "У них радость. У нас боль и горе. Видимо, те, кто организовывал это мероприятие, просчитались. Не учли, или не хотели учесть эти моменты. Это было больше на пиар похоже. На не настоящее. А у нас жизнь настоящая", – переживает Оксана.

О том, что сейчас творится в стране Оксана говорит с болью. "Я, честно, просто не понимаю. Зайдешь в соцсети – откуда-то опять взялись люди, которым Россия не враг, кто-то хочет сойти с пути евроинтеграции, в парламенте бардак сплошной. В зоне АТО оставляют территории. Я не понимаю, что это? Но если место, где погиб Андрей, по какой-то причине, окажется не территорией Украины, я готова покинуть эту страну, несмотря на то, что за нее отдал жизнь мой муж", – срывается Оксана.

"У нас тоже могло быть так, если бы не война"

Артем, которому в этом году исполнится 4 года, сейчас ходит в детский сад. Растет очень развитым ребенком, с хорошей памятью, все ловит на лету. "Сначала отдала его в частный садик. Там два воспитателя на 8 детей, и они с них пылинки сдували. Дети прям почувствовали себя пупами земли. Тема стал делать то, чего я ему не учила. И тогда отдала его в обычный садик. 20 детей, один воспитатель и няня. Пусть привыкает жить, как все, выживать, доказывать", – говорит Оксана.

Артем с портретом отца Из личного архива Оксаны Кизило

Сама она после декрета вышла на работу – в Академию сухопутных войск, где когда-то учился Андрей Кизило.

"Я закончила вуз по специальности "Финансы и аудит". Работаю в отделе танковых войск. Пригласил сюда знакомый, тоже АТОшник, служил с Андреем. Я думала, что тут среди своих, где ничего объяснять не нужно, я буду себя легко чувствовать. Но нет. То увижу кого-то на плацу – вроде Андрей, его походка. Аж сердце екнет. А у военных у многих характерная походка. Или вечером ребята перед уходом звонят женам – что купить, куда зайти. А я вспоминаю – у нас так было и могло бы быть, если бы не война", – плачет Оксана.

Но не обошлось в этой истории и без мистики. В трудные минуты Андрей является Оксане и спасает ее от неприятностей или опасности.

"Я как-то собиралась в поездку. А перед машиной голубь. Он все время меня преследовал. А потом я попала в аварию, но пострадала не очень сильно. А как-то собиралась ехать с ребятами в Авдеевку, на место гибели Андрея, чтобы положить цветы к его памятнику. А он ко мне во сне пришел – это полуявь, полусон были – приходит и так строго смотрит. Я не поехала, а потом узнала, что там погиб один знакомый. И таких случаев много. Я раньше, когда рассказывали, не верила во всю эту мистику, приметы. А тут со мной такое. Так что Андрей всегда рядом с нами. И нас оберегает", - говорит Оксана.

Из последнего интервью Андрея

Журналистка Евгения Цветанская записала небольшое интервью с Андреем Кизило накануне 2017 года, за месяц до обстрелов в Авдеевке. "У меня к вам очень важный разговор. Мне нужно, чтоб вы наконец-то перестали бегать, спокойно сели и выслушали меня. Как вы считаете, как можно поднять имидж и престиж украинского офицера? Чтоб в военное время именно они были элитой общества, как было когда-то. Вот у кого Катя Осадчая берет интервью? У элиты. Как сделать так, чтоб Катя Осадчая брала интервью у военных и это было элитно, и все ждали этих выпусков", – говорит в нем Андрей.

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