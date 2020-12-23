Вдова Кернеса опубликовала трогательный видеоролик-прощание
Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.
Видео Гайсинская выложила на своей странице в Instagram. Нарезка из кадров траурных мероприятий длится чуть более пяти минут.
Видеоряд сопровождает песня Руслана Силина "Молитва Богородице", исполненная автором с певчими Новоспасского монастыря в 2007 году.
"Спи, мой хороший", – подписала Гайсинская видео.
В ролик попали кадры с отпевания Кернеса в Благовещенском соборе, прощания в Харьковском театре оперы и балета и похорон на втором городском кладбище.
"Бесконечная любовь и вечная память от семьи, друзей, команды и всех харьковчан", – гласит финальная надпись.
Многие пользователи в комментариях выразили соболезнование вдове и высказали слова поддержки и благодарности.
Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков попрощался с мэром города Кернесом.
Отпевание политика началось в 7:00 в Благовещенском соборе и продлилось около часа.
А в 9:00 церемония прощания продолжилась в Харьковском театре оперы и балета.
После ее окончания в 14:00 похоронная процессия двинулась на 2-е городское кладбище – там Кернеса похоронили возле Аллеи погибших воинов времен Второй мировой войны
Как сообщал OBOZREVATEL:
борт с телом Кернеса сел в аэропорту Харькова вечером 21 декабря. Его доставили из Берлина.
Последние три месяца Кернес лечился там в клинике "Шарите". Политика отправили в Германию 17 сентября, после того, как он впал в кому из-за коронавируса.
Однако 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось – у него полностью отказала вторая почка, и врачам пришлось подключить больного к аппарату гемодиализа.
17 декабря родные и друзья Кернеса сообщили о его смерти.
Напомним, на местных выборах в 2020 году Кернес третий раз подряд был избран городским главой Харькова.