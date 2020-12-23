Вдова Кернеса опубликовала трогательный видеоролик-прощание

Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.

Видео Гайсинская выложила на своей странице в Instagram. Нарезка из кадров траурных мероприятий длится чуть более пяти минут.

Видеоряд сопровождает песня Руслана Силина "Молитва Богородице", исполненная автором с певчими Новоспасского монастыря в 2007 году.

"Спи, мой хороший", – подписала Гайсинская видео.

В ролик попали кадры с отпевания Кернеса в Благовещенском соборе, прощания в Харьковском театре оперы и балета и похорон на втором городском кладбище.

"Бесконечная любовь и вечная память от семьи, друзей, команды и всех харьковчан", – гласит финальная надпись.

Многие пользователи в комментариях выразили соболезнование вдове и высказали слова поддержки и благодарности.

Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков попрощался с мэром города Кернесом.

Отпевание политика началось в 7:00 в Благовещенском соборе и продлилось около часа.

А в 9:00 церемония прощания продолжилась в Харьковском театре оперы и балета.

После ее окончания в 14:00 похоронная процессия двинулась на 2-е городское кладбище – там Кернеса похоронили возле Аллеи погибших воинов времен Второй мировой войны

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