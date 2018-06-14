Лиха людина доброю не буває, який би статус вона не мала!

Статус УБД не є панацеєю від рагулізма, жадібності та підлості власника посвідчення. Статус не робить людину освідченішою та культурнішою. Посвідчення УБД не є підставою для несплати боргів чи позик, тим більше аліментів, не є виправданням насилля в родині, хамства до батьків, приниження слабшого. Статус не дає переваг над тим, хто так само, але без статусу краде, вбиває, грабує. Повірте бидло, яке прикривається посвідченням УБД – набагато огидніше виглядає, ніж бидло без такого.

Так, "він" її вдарив ногою в живіт, але ж він "убедешнік", він нас захищав…". Захищав, щоб потім бити, знущатись з того, хто не купив дитині новорічного подарунка, щоб надіслати йому передачу на схід? Або який ПТРС може бути виправданням людині, яка обманом відбирає у матері-одиначки кошти, відкладені на відпочинок дітей?

Хлопці, які дійсно воювали, часто соромляться лишній раз вийняти посвідчення( хоча й даремно). Ніколи не чув від реальних учасників бойових дій висловлювань на кшталт: "Да ти знаєш, де я воював?","Та я сєпарів зубами загризав, поки ви тут…". Так, були й такі , що й "загризали", але зазвичай з них слово витягнути не можна.

Кажуть від суми й тюрми не зарікайся, кожен може оступитись і наробити дурниць, але не прикривайте "сором" посвідченням, це, для мене особисто, останній аргумент. Є люди, а є людиська, і зі статусом, і без такого.

І не меншої поваги заслуговує реальний ліквідатор аварії на ЧАЕС, чи мужчина, який сам виховує та ростить дітей без дружини. Тому трошки посоромтеся хоча б тих, хто вже з небес дивиться на вас, і дякуйте Богу, що він вберіг вас… вберіг точно не для того, щоб ви прикривали злі справи своїм статусом. Он знову на Волині "плине кача", то краще помоліться за побратима… На небі статус у всіх буде один.

А тепер, знаючи мою позицію, ті, хто направляють до мене людину зі статусом та просять допомоги, як у волонтера, подумайте чи направляти її ще раз!