"Мій синочок. Він стільки вже настраждався. Я хочу щоб він жив повноцінним життям, щоб дихав сам, на повні груди", - мама маленького Іллюші Невеселого ледь стримує сльози. Її дитина вже два роки живе в реанімаціях. Лише декілька годин в день він може дихати без апарату. Німецькі лікарі вже чекають його в одній з найкращих клінік світу. Вони готові провести складну операцію і дати дитині шанс. 185 тисяч євро. Саме стільки коштує повноцінне життя маленького хлопчика. Але таких грошей в простої української родини немає. Держава гарантує оплатити лікування дитини за кордоном, якщо їй неможливо надати таке лікування в Україні. Але взяті на себе зобов'язанні наша держава так і не виконує...

"Я хочу обіймати своїх дітей не крилами, а руками. Я не хочу бути ангелом, я хочу бути справжньою, реальною мамою", - плаче на прес-конференції 29-річна Ксюша Гергало. Маленькі син і дочка вибігають із залу, щоб підтримати маму. Хлопчик сильно обіймає матусю. Він старшенький і вже розуміє, що мама сильно хворіє; дівчинка тільки занурюється мокрим носиком в мамину перуку, ховає обличчя в штучному волоссі, щоб ніхто не бачив її сліз.

У лютому Оксані поставили діагноз - лейкоз. Українські лікарі не дали їй жодного шансу на життя. Але, на щастя, вони помилилися не тільки в прогнозах, але і в деталях діагнозу. Оксана поїхала в Білорусію за гроші благодійників. Там вона увійшла в ремісію і отримала головне в її положенні - надію.

На лікування потрібна величезна сума. Але у Оксани особливий випадок. Гроші, так необхідні їй на операцію, вже лежать на рахунку білоруської клініки. Вони залишилися від колишніх пацієнтів-українців, які так і не дочекалися потрібного ограну в сусідній країні. Але отримати їх Оксана не може, бо МОЗ хоче повернути ці кошти до державного бюджету. Лист про перерозподіл коштів на Оксану займе 30 хв. часу для співробітника в МОЗі, але дасть шанс на ціле життя для мами двох маленьких дітей.

Також залишки на клініках є в інших країнах, куди ми відправляємо українців на лікування. Принаймні кількох пацієнтів в порядку черговості можна було оплатити ще вчора. Було б вольове рішення українських чиновників про направлення пацієнта за рахунок коштів, які вже є на клініці. Але ж ні....

Випадок маленького Іллюші Невеселого та молодої мами двох діточок Оксани Гергало - лише ілюстрація до картини того, як держава саботує безкоштовне лікування хворих на онкологію та з іншими важкими захворюваннями за кордоном.

Наразі в черзі МОЗ понад півсотні пацієнтів, яким потрібна закордонне лікування. Українські лікарі цим людям ніяк вже допомогти не можуть. Пацієнти чекають, коли держава оплатить їх дорогі операції за кордоном. Вони не винні, що захворіли. Вони не винні, що народилися і захворіли в Україні...

В минулому році в такому очікування померли 17 важкохворих пацієнтів, а цьому році вже троє не дочекалися рішення про оплату їх лікування...

Ми ще раз звертаємося до чиновників. Бо поки вони у відпустках і відпочивають, важкохворі люди повільно помирають в черзі за життям.

Це той випадок, коли саме від рішення чиновників залежать людські життя.

Закон гарантує допомогу кожній людині, яку не можуть вилікувати в Україні. Але через недофінасування онкохворі стають заручниками у власній країні. Як в концтаборі.

Допомогти Іллюші:

Рахунок 26009052663338

МФО 300711 (Приват Банк)

ЄДРПОУ 40885000

Фонд сім'ї Андреєвих

Або на корпоративну картку ПриватБанку: 5169330515790589

У призначенні платежу необхідно вказати: “Допоможемо Іллі дихати”

Або на картку мами:

5168 7573 4739 8879 Аня Невесела

Номер картки для всіх, хто бажає допомогти Оксані Гергало вижити

5168 7427 0880 6272