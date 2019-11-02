"Ватный шабаш": в Одессе помянули демонтированный барельеф Жукову

В Одессе, у здания областного военкомата на улице Канатной, около 50 человек пришли помянуть демонтированный барельеф маршалу Георгию Жукову.

Как сообщает "Думская", организатором акции выступал депутат Одесского горсовета от "Оппоблока" Богдан Гиганов. Митингующие установили портрет Жукову и подносили к нему цветы и лампадки.

Акция в Одессе "Думская"

На "ватном шабаше", как его назвали патриоты, Гиганов рассказал о великой роли маршала во Второй мировой войне. В это время участники акции аплодировали местному депутату и выкрикивали "Жукову слава".

На месте также присутствовали активисты патриотических организаций. Ребята выступили с другой версией событий прошедшей войны, пояснив, что роль маршала состояла лишь в том, что он погубил десятки миллионов солдатских жизней, бросая их в кровавую мясорубку наступлений и таким образом выиграл войну.

Акция прошла без драк и потасовок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, воспитанница скандально известного реабилитационного центра "Свитанок" в Одессе рассказала, как над детьми издевались, подвергали пыткам и доводили до самоубийства.

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