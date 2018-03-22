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Ватикан назвал условие визита Папы Франциска в Украину

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Визит Папы Римского Франциска в Украину должен быть элементом объединения, а не углубления противоречий.

Именно в этом заключается главное условие такого визита, - рассказал в интервью "Обозревателю" Апостольский Нунций в Украине (Посол Ватикана) архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать визита понтифика в Украину, Посол заверил: "Конечно же, Папа с большим удовольствием приехал бы в Украину. Он знает и любит эту землю, ее народ и историю ее страданий".

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В то же время дипломат подчеркнул: "Условием его визитов является возможность быть элементом объединения, чтобы возрастала любовь и взаимопонимание в стране, а не для того, чтобы это стало причиной углубления разделений и противостояний". "В этом контексте экуменический аспект имеет очень большое значение", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", 20 ноября 2015 года во время визита в Ватикан президент Украины Петр Порошенко пригласил Папу Франциска в Украину. "Пригласил Его Святейшество посетить Украину, и он приглашение принял", - написал глава государства в своем Facebook.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Папа ФранцискКлаудио Гуджеротти
Место
Украина
Объекты
ВатиканКатолическая церковь
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