"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
Пост с обвинениями в адрес OBOZREVATEL на странице главы Офиса президента Кирилла Тимошенко активно поддерживался ботами.
Это заметили сами пользователи Facebook в комментариях под постом чиновника. "Просмотрела перепосты (в группах, – Ред.). Сами ботяры нагнали группами эту "важную информацию". Позор!", – пишет Людмила Школьная.
Подозрение в том, что Офис президента использует ботов для распространения своих постов, подтверждается профилями пользователей, активность которых сводится к перепосту новостей из малоизвестных источников. Зачастую у них на странице нет никакой дополнительной информации, личных фото и друзей. Причем, делились постом, в основном, пользователи, страницы которых были созданные в тот же день.
Наибольшее количество подозрительных профилей указывают место проживания в городах Винница, Ужгород и Киев. А вот информацию расшаривают по всем возможным группам других городов Украины.
При этом, реальные участники групп тоже заметили проплаченность данных перепостов.
"И только Андрей из Ужгорода переживает за Кропивницкий, и пишет посты за бабло", – написал Михаил Сафонов.
В большинстве случаев под перепостами нет комментариев и лайков, а сами пользователи поддаются критике со стороны других участников групп.
Как писал OBOZREVATEL, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в сети назвали вероятным заказчиком кибератак на издание OBOZREVATEL.
Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках окружения президента, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.
В скандалезамешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.