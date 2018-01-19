"Ваша страна убивает": на российском радио устроили спор с украинским журналистом

В эфире программы "A-team" на радиостанции "Эхо Москвы", в которой принимал участие работающий в РФ украинский журналист Роман Цимбалюк, произошел спор из-за событий в Украине, в частности войны на Донбассе.

Так один из ведущих Алексей Голубев назвал Цимбалюка пропагандистом.

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"То, что, благодаря вопросам Владимира Путина меня начали узнавать. И даже ваша радиостанция пригласила к вам в студию, и я занимаюсь пропагандой? Хочу подчеркнуть это – вы пригласили меня, а не я пришел к вам и напросился на эфир", - ответил украинец.

Голубев на это сказал, что "пропагандист – это тоже профессия".

"Просто нельзя представить, чтобы корреспондент ВВС условного какого-нибудь вел себя в России так, как ведете себя вы. То есть, у вас немного другая специализация. У вас блог с украинскими флагами, татарскими флагами, вы надеваете майку "захисник Украины", вы постоянно говорите… Вы ведете себя не как профессиональный журналист. И, например, в контрактах огромного количества средств массовой информации существуют пункты, которые запрещают подобное поведение. Ну, о чем мы говорим. Мы – журналисты, мы понимаем, о чем мы говорим", - сказал он.

"Отвечаю на ваш вопрос. Значит, во-первых, вы же контракт мой с агентством не читали, я штатный сотрудник. Я штатный сотрудник крупнейшего нашего средства массовой информации. И мои действия, в первую очередь я всегда советуюсь с главным нашим редактором Михаилом. И, естественно, для меня это важно. По поводу ВВС. Если бы ваша страна отхватила часть территории Великобритании, и остался бы один корреспондент, которого здесь бы берегли как икону российской свободы слова, возможно, он себя вел бы тоже по-другому. И следующее. Вам не нравится то, что у меня есть свое мнение и своя позиция. Повторяюсь, я же вас не заставляю её слушать, вы меня пригласили", - подчеркнул украинец.

Он пояснил, что с момента приезда в Россию в качестве журналиста в сентябре 2008 года всегда пытается задавать вопрос любому российскому ньюсмейкеру "Что вы сегодня думаете об Украине?", и ответы изменились после вторжения РФ в Украину в 2014 году.

"После этого вопрос "Что вы думаете сегодня об Украине?" звучит немножечко странно. Половина людей сразу хватается за сердца, кто-то хочет бить морду, кто-то спрашивает: "А ты с Украины?". Я говорю: "Да". "А ты хохол или бандеровец?". Я говорю: "Я – украинец". "А, значит, ты бандера". Ну, извините, еще раз повторю. Вот эти условия моей работы здесь, они созданы не мною", - сказал Цимбалюк.

"Давайте посмотрим на ситуацию с моей точки зрения. Ни для кого не секрет, что президент вашего государства, Владимир Владимирович – прекрасный оратор, и он очень хорошо владеет и ситуацией, и языком. И скажите, как ему поставить вопрос так, когда ваш президент фактически в течение длительного времени на камеры и на весь мир в отношении вопроса об Украине врет?Поэтому я очень часто думаю над формулировками вопроса таким образом, чтобы вывести его как ньюсмейкера, в первую очередь, из зоны комфорта, потому что вы прекрасно знаете, что эти пресс-конференции сделаны для одного человека. И вся российская, я надеюсь, вас не обидит, Алексей, пропагандистская машина работает на одного человека. Но в ситуации, когда ваша страна стреляет и убивает граждан Украины, я считаю, что я делаю правильно", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России журналистка Ксения Собчак в эфире "Эха Москвы" устроила спор с российским журналистом Алексеем Голубевым относительно ее заявления об аннексированном украинском полуострове Крым.