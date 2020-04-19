"Ваш родственник болен COVID-19": в Украине запустили новый развод по телефону

В Украине появился новый вид денежных афер, которые используют мошенники во время карантине из-за пандемии коронавируса – "врач" звонит на телефон и сообщает, что ваш родственник попал в медучреждение с COVID-19.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Жертве предлагают перевести деньги, чтобы оплатить медикаменты для лечения коронавируса. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.

После получения необходимой суммы мошенники бесследно исчезают.

Кроме того, часто можно столкнуться с сайтами, которые предлагают купить различные препараты от заражения. Вы заказываете, оплачиваете заранее деньги, но товар так и не получаете.

Рекомендуем быть более внимательными и подвергать сомнению любую предоставленную информацию от незнакомых людей.

О новых схемах, которые придумывают аферисты – читайте в материале OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разгар карантина активизировались мошенники – пенсионерам звонят и пишут от имени НБУ и Пенсионного фонда, а молодым людям предлагают скачать "интерактивное приложение", чтобы увидеть, где находится ближайший зараженный коронавирусом.