"Ваш Путин – гопник!" Украинская делегация поставила Скабееву на место в ПАСЕ. Видео

Народный депутат от "БПП", член украинской делегации в ПАСЕ, Алексей Гончаренко поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту пленных украинских моряков.

Он вступил в перепалку с журналисткой в эфире, обратившись к россиянам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вышел к вам в прямой эфир сказать одно: освободите украинских моряков и политических заключенных. Это молодые ребята, над которыми Путин просто издевается и мучает. Российский народ, немцы тоже когда-то любили Гитлера, а теперь им даже стыдно его имя произносить. Такое будет и с вами. И, к сожалению, чем раньше вы это осознаете, тем лучше", – сказал он.

Скриншот из видео

Скабеева резко отреагировала на слова Гончаренко, перебивая его и заявляя, что украинских моряков сначала нужно осудить, а потом говорить об обмене.

Нардеп в свою очередь напомнил пропагандистке, что по решению Международного трибунала ООН украинцы должны быть освобождены до 25 июня, в противном случае Россия открыто нарушит международные соглашения.

Скриншот из видео

"Морская конвенция обязательна для всех стран, даже для такого руководителя-гопника, как ваш Владимир Путин. Поэтому вам придется их освободить", – сказал Гончаренко. Скабеева в ответ традиционно взорвалась оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нефракционный народный депутат Украины Борислав Береза в очередной раз ярко приструнил Скабееву в кулуарах ПАСЕ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!