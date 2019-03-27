|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Вариантов не было: Казарин объяснил, почему Крым "сдали" без боя

7.1тЧитать материал на украинском

Украинская армия не смогла бы отстоять Крым в марте 2014 года, когда его незаконно захватили российские военные под видом "зеленых человечков".

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский журналист Павел Казарин. По его словам, "солдаты воспринимали военнослужащих РФ как братьев, которые приходят на помощь при нападении стран НАТО, а не сами есть агрессорами".

"Для многих армия была способом досидеть до пенсии, а не выполнением конституционного долга по защите страны. Легендой большинства военных учений было нападение третьего государства, типа Румынии или Турции, а Черноморский флот проходит на помощь украинским ВМС, как союзник. Военнослужащие РФ воспринимались как братья, а не как агрессоры. Поэтому я не уверен, что мы бы отстояли Крым", – предположил журналист.

Зеленые человечки в Крыму

Зеленые человечки в Крыму

YouTube

По его мнению, даже если бы украинская армия нашла в себе силы и мотивацию дать отпор агрессору, из Кремля поступил бы приказ на активную фазу боевых действий.

Новости
Новости Крымнаша. Трудно сейчас детям в Крыму

"Какой была Россия в феврале 14-го года? Она входила в G8, продавала нефть по 110 долл. за баррель и выиграла Сочинскую олимпиаду. В сознании Путина, когда он захватывал Крым, не было перехода через красные линии. История про украинский Майдан для него была спецоперацией Запада против России. И когда он отдавал приказ об аннексии Крыма, он не наносил удар, а давал сдачи. Вряд ли исторический ход событий в феврале 14го можно было как-то изменить", – добавил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, за счет аннексии Крыма Россия понесла существенные экономические потери.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персоны
Павел КазаринВладимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияНовости РоссииКрымНовости Крымавойна
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
35
Смешно
15
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А разве Крым кто-то захватывал? У вас опять галлюцинации начались?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Стадная безыдейная житуха как раз и приводит к отсутствию вариантов, к такой жизни Украину быдлоелиты привели
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И поэтому 80 процентов укровоенных перешли на сторону России
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения