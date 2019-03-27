Вариантов не было: Казарин объяснил, почему Крым "сдали" без боя

Украинская армия не смогла бы отстоять Крым в марте 2014 года, когда его незаконно захватили российские военные под видом "зеленых человечков".

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский журналист Павел Казарин. По его словам, "солдаты воспринимали военнослужащих РФ как братьев, которые приходят на помощь при нападении стран НАТО, а не сами есть агрессорами".

"Для многих армия была способом досидеть до пенсии, а не выполнением конституционного долга по защите страны. Легендой большинства военных учений было нападение третьего государства, типа Румынии или Турции, а Черноморский флот проходит на помощь украинским ВМС, как союзник. Военнослужащие РФ воспринимались как братья, а не как агрессоры. Поэтому я не уверен, что мы бы отстояли Крым", – предположил журналист.

Зеленые человечки в Крыму YouTube

По его мнению, даже если бы украинская армия нашла в себе силы и мотивацию дать отпор агрессору, из Кремля поступил бы приказ на активную фазу боевых действий.

"Какой была Россия в феврале 14-го года? Она входила в G8, продавала нефть по 110 долл. за баррель и выиграла Сочинскую олимпиаду. В сознании Путина, когда он захватывал Крым, не было перехода через красные линии. История про украинский Майдан для него была спецоперацией Запада против России. И когда он отдавал приказ об аннексии Крыма, он не наносил удар, а давал сдачи. Вряд ли исторический ход событий в феврале 14го можно было как-то изменить", – добавил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, за счет аннексии Крыма Россия понесла существенные экономические потери.

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