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Варфоломея попросили отозвать Томос для Украины: синод РПЦ сделал скандальное заявление

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Синод РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) призвал Вселенского патриарха Варфоломея "признать ошибкой" выдачу Томоса Православной церкви Украины и отозвать его.

Об этом сказано в "Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии", опубликованном 3 апреля пресс-службой церковников.

В РПЦ утверждают, что действия Константинопольского патриархата "нанесли большой урон украинскому православию и стали угрозой для всеправославного единства".

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"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", – говорится в сообщении.

"Ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского патриархата, а значительная часть поместных церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Польская, Албанская и Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие", – считают в РПЦ.

Синод также заявил, что поместные церкви не признают ПЦУ, из-за чего "запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями".

Синод РПЦ в Украине 3 апреля 2019 года

Синод РПЦ в Украине 3 апреля 2019 года

news.church.ua

Напомним, ранее предстоятель РПЦ в Украине митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Теги
УПЦ МПРПЦТомосцерковный конфликтКонстантинопольский патриархат
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Свидомый безграмотный и необразованный редсостав Обоса, вы разницу между "призвала" и "попросила" чуете? Когда перестанете бесконечно врать и фейкомётить?
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хоть одна церковь признала хохложопую секту во главе с Епмфанькой?)))
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Червоний Данило
Червоний Данило
хуем вам по губам, всему синоду РПЦ в Украине и особенно Онуфрию! Слышишь меня, уебок! Так и запиши а лучше запомни! Как встречу тебя на улице, так намотаю твою вонючую бороду на кулак и прочешу твоим ебалом по асфальту!
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