Варфоломея попросили отозвать Томос для Украины: синод РПЦ сделал скандальное заявление

Синод РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) призвал Вселенского патриарха Варфоломея "признать ошибкой" выдачу Томоса Православной церкви Украины и отозвать его.
Об этом сказано в "Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии", опубликованном 3 апреля пресс-службой церковников.
В РПЦ утверждают, что действия Константинопольского патриархата "нанесли большой урон украинскому православию и стали угрозой для всеправославного единства".
"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", – говорится в сообщении.
"Ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского патриархата, а значительная часть поместных церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Польская, Албанская и Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие", – считают в РПЦ.
Синод также заявил, что поместные церкви не признают ПЦУ, из-за чего "запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями".
Синод РПЦ в Украине 3 апреля 2019 года
news.church.ua
Напомним, ранее предстоятель РПЦ в Украине митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".
Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.
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