Варфоломея хотят наказать за Томос для Украины: что происходит

Константинопольского патриарха Варфоломея могут низложить на Всеправославном соборе из-за решения предоставить Украине Томос об автокефалии.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс. Он отметил, что антиохийская церковь хотела бы избежать такого радикального шага и призывает к миру.

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую церковь", — сказал епископ.

Патриарх Варфоломей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Варфоломей жестко прошелся по Московскому патриархату, обвинив Россию в том, что она всеми силами пыталась предотвратить получение церковной независимости Украины.

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