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Варфоломей разбил главный миф пропаганды Кремля об украинской церкви

2.1т Читать материал на украинском

Украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей.

Такое заявление ТСН сделал Вселенский патриарх Варфоломей, развенчав таким образом мифы России о ПЦУ о том, что она якобы зависима от Константинополя.

"Большая часть, то есть большинство населения давно обращалось к нам с просьбой о независимости от московской церковной администрации. Это просьба о независимости ‒ вопрос не последних лет. Оно существовало на протяжении веков. Наш предшественник Дионисий IV предоставил Московскому патриарху лишь право назначать митрополита Киевского, избранного советом духовенства и мирян. Однако за Вселенским Патриархом оставалась привилегия упоминаться первым на Святой литургии как его духовный глава. Однако это условие быстро забылось", - рассказал он.

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По его словам, такое снисхождение от Вселенского Патриарха Дионисия в 1686 году о возможности назначать своего митрополита Киевского - Москва впоследствии, по сути, использовала сполна, полностью переподчинив в свое управление украинскую церковь, на что не имела права. Уже в независимой Украине - Российская церковь через свой экзархат УПЦ МП - постоянно навязывала и навязывает пророссийскую политику Кремля.

"Дело дошло до того, что наши братья в Украине постоянно жаловались на то, что ими управляет церковь, которая также хочет навязать вместе с другими вещами и околоцерковные факторы. С той же просьбой неоднократно обращалось также государственное и политическое руководство нации. И поэтому, после многих лет размышлений, молитв, усилий, диалога, настойчивости и терпения, мы признали этот народ достойным предоставления им статуса автокефалии. Повторяем, это произошло не потому, что Украина является независимым государством, а потому, что большая часть народа подвергалась внешнему давлению", - отметил Варфоломей.

Варфоломей

Варфоломей

24 канал

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Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Н Олег
Н Олег
филаретка не зря засуетился -- он хоть и старый пень, но на подковёрной борьбе зубы съел, и понял -- раньше у нево был свой, хоть и не признанный патриархат, а теперь у ... как его, ефимия шоль ... -- голимая непризнанная ячейка подыхающего вафлеромеевского (стамбульского) патриархата...
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Н Олег
Н Олег
вафлеромей стамбульский забыл сказать, шо назначив украинскую церковь своим поместьем, он фактически прекратил существование, и так бутафорское, константинопольского патриархата -- НИ ОДНА православная церковь мира не признала его томаса...
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Лучше пусть расскажет какой данью пцу обложили.
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