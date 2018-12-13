''Варфоломей обнаглел!'' В УПЦ МП устроили масштабный демарш из-за объединительного Собора

Более 50 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата отклонили полученные письма-приглашения для участия в объединительном Соборе.

Они были отправлены обратно в Стамбул, заявил пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент, пишет "Громадське". Все другие архиереи, по его словам, ранее отказались от приглашений.

Как отметил Климент, сам такого письма не получал, однако сделал бы также — вернул бы отправителю.

Объединительный Собор назначен на 15 декабря FaceNews.ua

"Это настоящая наглость со стороны Варфоломея — отправлять епископам такие письма. Он решается диктовать архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, куда нам идти, где собираться и что делать. Ранее мы выбирали предстоятеля совершенно независимо от любых внешних воздействий, в том числе и со стороны турецкого государства", — выразился он.

Архиепископ Климент Униан

Возмущение у Климента вызвал также и тот факт, что на Соборе смогут присутствовать и представители местной власти. "Такого этот мир не видел. Будто нашим губернаторам нечем заняться, как обеспечить явку на мероприятие под председательством президента Украины" , — сказал архиепископ.

Отмечается также, что свое приглашение Вселенскому патриархату вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

По данным сайта УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиереев, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.