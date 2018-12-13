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''Варфоломей обнаглел!'' В УПЦ МП устроили масштабный демарш из-за объединительного Собора

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Более 50 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата отклонили полученные письма-приглашения для участия в объединительном Соборе.

Они были отправлены обратно в Стамбул, заявил пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент, пишет "Громадське". Все другие архиереи, по его словам, ранее отказались от приглашений.

Как отметил Климент, сам такого письма не получал, однако сделал бы также — вернул бы отправителю.

Объединительный Собор назначен на 15 декабря

Объединительный Собор назначен на 15 декабря

FaceNews.ua

"Это настоящая наглость со стороны Варфоломея — отправлять епископам такие письма. Он решается диктовать архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, куда нам идти, где собираться и что делать. Ранее мы выбирали предстоятеля совершенно независимо от любых внешних воздействий, в том числе и со стороны турецкого государства", — выразился он.

Архиепископ Климент

Архиепископ Климент

Униан

Возмущение у Климента вызвал также и тот факт, что на Соборе смогут присутствовать и представители местной власти. "Такого этот мир не видел. Будто нашим губернаторам нечем заняться, как обеспечить явку на мероприятие под председательством президента Украины" , — сказал архиепископ.

Отмечается также, что свое приглашение Вселенскому патриархату вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

По данным сайта УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиереев, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Россия - страна которая решает в мире все. Россия решила кто будет президентом США. Россия приняла решение по Асаду в Сирии и он остался у власти, Россия решила вернуть Крым у продажных бандерлогов и вернула. Россия построила мост . который как визжали укроэкперды построить нельзя. Россия удержала цены на нефть на мировом рынке на приемлемом для себя уровне. а не как визжали укроэксперды ( НЕФТЬ ПО 10 ДОЛЛ!!!). Россия в условиях террористических санкций США и их шестерок. в том числе украинских, нарастила свой золотовалютный запас с 380 милл долл до 400 милл долл. Россия решила что во Франции должны пройти волнения- так и произошло. Россия самая мощная и влиятельная страна в мире. России есть все- деньги . природные ископаемые. талантливые и трудолюбивые люди. У России есть даже украинский президент. А что есть у украины??? Б Е З В И З !!!!! Слава украини!!!!! Хероям в срало!!!!!
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
"Есть у Хохла бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает". (Николай Гоголь.) "Пьянство, малограмотность, тупость и убожество украинца, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость". (А.П. ЧЕХОВ.)
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
У цапья подгорает...
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минин евген
минин евген
UaDonetsk Umka, теряют власть, беснуются.
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