''Варфоломей еще ответит!'' РПЦ закатила истерику из-за Украины

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником из-за решения предоставить Украине автокефалию.

Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, основываясь на "церковных канонах", пишет "Коммерсант".

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", - отметил он.

Как сообщает ТРК "Звезда", Иларион также уточнил, что Константинопольскому патриарху за содеянное "придется держать ответ еще здесь, на земле". Он подчеркнул, что Варфоломей мог, если бы захотел, войти в историю как объединитель Православной церкви.

"Легитимизация раскола, которая произошла сейчас в Украине, - это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на Страшном суде", - добавил он.

"Мы никак не можем признать право, которое он себе незаконно присвоил", - отметил митрополит Иларион.

Он добавил, что среди этих прав числится: право самостоятельно принимать апелляции от Поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию Православных церквей, "разбойничать, создавать свои структуры без ведома церквей", а также аннулировать документы, которые были приняты более 300 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.