''Варфоломей — еретик'': в БПЦ разгорелся скандал из-за единой церкви Украины

В Болгарской православной церкви разгорелся скандал из-за создания единой автокефальной церкви в Украине.

Как передает Faktor.bg, конфликт произошел на заседании Синода 24 января, в ходе которого обсуждался вопрос признания ПЦУ.

Патриарх Неофит поспорил со склонными к РПЦ митрополитами Ловчанским Гавриилом, Иоанном Варненским и Даниилом Видинским, которые выступали за сохранение Московского патриархата и призывали объявить патриарха Варфоломея еретиком.

Патриарх Болгарский Неофит отметил, что Украина является независимой страной, поэтому должна иметь независимую церковь. Тем не менее просьбу пророссийских митрополитов все же вынесли на рассмотрение канонической комиссии. Просьба поддержать РПЦ набрала 7 голосов, тогда как за противоположную позицию проголосовали 8 человек.

Примечательно, что на заседании присутствовали также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а также министр финансов Владислав Горанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после объединительного Собора перешли в новую Православную церковь Украины.

Недавно патриарх Филарет выступил против названия ПЦУ, заявив, что новосозданная в Украине независимая церковь должна носить название Украинская православная церковь.

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