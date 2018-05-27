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"Вам здесь не рады!" На Донбассе украинцы устроили сюрприз оккупантам

7.2тЧитать новость на украинском

Активисты запустили в небо воздушные шары цветов украинского флага, которые ветер должен отнести в сторону оккупированной Горловки, как напоминание террористам о том, на территории какой страны они находятся.

Пост об этом опубликовал пользователь под ником Скажений Оскар на своей странице в Twitter. Он также разместил соответствующие фотографии, на которых видно специально подготовленные "подарки" для боевиков.

"Сегодня ветер на Горловку отнес напоминания оккупантам о том, что им не рады на нашей земле!" - подписан пост в соцсети.

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"Смотрите в небо! Вдруг увидите что-то необычное", - добавил активист в следующем посте, в котором размещены фото сине-голубых шариков, вздымающихся в небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" запаниковали из-за успехов ВСУ.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
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