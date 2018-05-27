"Вам здесь не рады!" На Донбассе украинцы устроили сюрприз оккупантам

Активисты запустили в небо воздушные шары цветов украинского флага, которые ветер должен отнести в сторону оккупированной Горловки, как напоминание террористам о том, на территории какой страны они находятся.

Пост об этом опубликовал пользователь под ником Скажений Оскар на своей странице в Twitter. Он также разместил соответствующие фотографии, на которых видно специально подготовленные "подарки" для боевиков.

"Сегодня ветер на Горловку отнес напоминания оккупантам о том, что им не рады на нашей земле!" - подписан пост в соцсети.

"Смотрите в небо! Вдруг увидите что-то необычное", - добавил активист в следующем посте, в котором размещены фото сине-голубых шариков, вздымающихся в небо.

Сегодня ветер на Горловку отнёс напоминания оккупантам о том, что им не рады на нашей земле! pic.twitter.com/qoHngAD8oR — Скажений Оскар (@magnat01755790) 26 травня 2018 р.

На Горловку улетел ещё один "сюрприз"))) Поэтому смотрите в небо! Вдруг увидите что-то необычное;)) pic.twitter.com/5FpiZkRksZ — Скажений Оскар (@magnat01755790) 26 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" запаниковали из-за успехов ВСУ.