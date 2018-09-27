''Вам не стыдно?'' Украинец на росТВ вывел Бондаренко из себя неудобным вопросом

Между экс-вице-мэром Очакова (Николаевская область) Гордеем Беловым и бывшим членом Партии регионов Еленой Бондаренко произошла перепалка из-за того, что украинец одним вопросом вскрыл ее наглую ложь об Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Предательница Украины потеряла контроль над своими эмоциями и начала быстро менять тему из-за нехватки аргументов. В неловкую ситуацию ее поставили прямо в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Поводом для конфликта стала манипулятивная фраза Бондаренко о том, что главной проблемой своей страны украинцы якобы считают власть, а не фактор внешней агрессии. Однако Белов пресек прокремлевский спич экс-регионалки своим вопросом с подвохом.

"Скажите, когда мы приезжаем в Украину, сколько процентов в Украине поддерживают действия Российской Федерации на территории Украины? Вы сейчас говорите, что 75% не поддерживают власть. А Россию поддерживают? Проблема №1 в Украине не власть, а агрессия России", — поставил он предательницу на место.

Бондаренко, в свою очередь, неубедительно попыталась изобразить поддержку проукраинского курса развития страны, которую она предала, однако у нее получилась только крайне нервозная и показушная речь.

"Мы живем в Украине, алло-о-о! Вы картежник, который перекидывает карты! Вам не стыдно?! У нас своя держава, у нас свои интересы, у нас свои граждане", — невпопад ответила экс-регионалка оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондаренко нагло заявила, что выдача Венгрией паспортов на Закарпатье является закономерным событием, поскольку сейчас большинство украинцев якобы отдают предпочтение паспортам чужих государств, отказываясь от гражданства родной страны.