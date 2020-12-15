'Не стыдно, бессмертные вы наши?' Голубовская мощно обратилась к нардепам перед принятием бюджета

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская призвала нардепов не голосовать за Госбюджет-2021. По ее словам, он не поможет изменить тарифы на медицину. В результате выплат по "ковидному" пакету хватит только на первый квартал.

Медик отметила, что проект бюджета опять предусматривает финансирование медицины по остаточному принципу, из-за этого украинские врачи останутся с зарплатой, которая будет сопоставима с выплатами по безработице. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Голубовская подчеркнула, что для противодействия инфекционным болезням в бюджете на следующий год предусмотрено выделение меньше средств, чем в 2020-м. Тогда как на существование стационаров инфекционных больниц в режиме "готовности" в нем денег вообще нет.

"Вам не стыдно, народные избранники? Мне стыдно об этом даже писать. Этот бюджет не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам… Пройдет эта пандемия, которая спасла нашу службу от уничтожения такой страшной ценой, и опять все вернется на круги своя – большая часть инфекционных стационаров не выживет. Естественно, вместе с инфекционистами. И это – в стране хронических эпидемий. А сейчас еще и мировых пандемий. Вместо того чтобы сделать выводы, опять те же любимые грабли, а ведь и уехать-то некуда, господа", – возмутилась врач-инфекционист.

Она также обратила внимание на то, что в Госбюджете-2021 в два раза снизили финансирование на интернатуру. Медик назвала это современной тактикой "выдавливания специалистов из страны".

"Весьма успешная, смею заметить, 80% выпускников себя здесь не видят, не видят себя в клинической медицине. Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?" – иронически обратилась Голубовская к парламентариям.

Также добавила, что предусмотренные около 4% ВВП на медицину являются нарушением закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (в нем правительство заложило 5% ВВП).

"Это тот самый закон якобы о "реформе здравоохранения", а на самом деле – о деньгах, куда они идут и за кем... Интересов больных там нет и близко", – уточнила врач.

Она подчеркнула, что сегодня приоритетом для Минздрава остается обеспечение медработников достойными зарплатами. Но авторы Госбюджета, по ее словам, другого мнения.

"Неужели круглосуточная работа, от качества которой зависит ваша жизнь, требующая полной самоотдачи, сопровождающаяся эмоциональным выгоранием и ненормированным рабочим днем, должна так оплачиваться государством? Неужели врачебная специальность – самый ненужный вам атрибут существования страны? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе будет беда…" – подытожила Голубовская.

Напомним, что Верховная Рада взялась за рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год на заседании во вторник, 15 декабря.

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