Танец последнего гетмана Украины Павла Скоропадского был коротким, но запоминающимся.

Шахматная фигура перестаёт быть интересной игроку, как только её убрали с доски. Привлечь внимание она может, лишь упав с громким звуком. Но о чём думают шахматные фигуры в тёмной коробке – игроку неизвестно.

Украина – одна из немногих стран Европы, у которой категорически не заладилось с диктаторами, и уж тем более – с монархами. Идея передавать власть от отца к сыну как-то не прижилась на нашей земле, пишет Юрий Гудыменко для ТСН. После многочисленных потомков Рюрика, среди которых выделяется помазанный Папой Римским первый Король Руси – Данило Романович (задача на сообразительность: догадаться, где именно по мнению европейцев находилась Русь, если Данило Романович больше известен как Данило Галицкий).

После королей Руси, не продержавшихся и столетия, украинские земли на значительное время подзабыли саму идею украинских монархов. Всплыла она в голове у Богдана Хмельницкого, который готовил своего старшего сына Тимоша себе в преемники, но что-то пошло не так, и Тимош погиб во время провального похода в Молдавию. Сын Богдана Хмельницкого гетьманом всё же стал – но не тот сын, а жаль.

Младший Хмельницкий, Юрий, оказался ни на что не годным правителем. В конце концов, после кровопролитных внутренних и внешних войн, он постригся в монахи, потом был арестован, потом попал в плен к татарам, оттуда к туркам, которые некоторое время держали его в монастыре. Когда туркам понадобилась антироссийская марионетка в Украине, Юрия Хмельницкого живенько выудили из монастыря и снова назначили гетьманом, но путь этот был кровав, печален и закончился неудовольствием турецкого паши. Неудовольствие выражалось в смертном приговоре, удушении верёвкой и сбрасывании трупа Юрия в реку.

В остальных случаях гетьманы Войска Запорожского монархами не были и власть от отца к сыну не передавали. Хотя и Богдан Хмельницкий официально не передавал власть Юрию – того единогласно выбрали гетьманом ещё при жизни отца. Был ещё клан Дорошенко, с двумя полноценными гетьманами (Михаилом и его внуком Петром) и парой-тройкой наказных гетьманов, но всё же Дорошенко монархами назвать нельзя – они не передавали власть сыновьям, их или выбирали козаки голосованием, или назначали польские короли…

…После Хмельницких мысль передать бразды правления сыну как-то никому из украинцев в голову особо не приходила, а вскоре, с окончательным разделением Украины между империями, на наших землях правили кто угодно, но не украинцы. Всё изменилось с Первой мировой войной, революциями и борьбой за независимость. В кутерьме первых двух десятилетий ХХ века в истории Украины снова всплыл монарх. Фигура на шахматной доске, монарх и диктатор, первый и последний гетьман Украины за последние два с половиной века – правитель Украинской Державы Павел Скоропадский.

История любит вальсы. Её вальсы красивы и мелодичны, а движения непредсказуемы, потому что только сама История слышит, под какую музыку она танцует. Но иногда ведь так трудно отделить танец от танцующего, не правда ли?..

…История решила дать ещё один шанс гетьманам. И сделала она это в своём собственном стиле. Двадцатый век. 1918 год. Идёт мировая война. Ползают танки. Летают самолёты. Ходят подводные лодки. Плывут над трупами в почти бесполезных противогазах облака ядовитого иприта. До взрыва первой атомной бомбы остаётся меньше тридцати лет. А в Украине к власти приходит гетьман. И не просто гетьман – потомок древнего гетьмана Ивана Скоропадского.

И ладно бы только он! Министром иностранных дел становится Дмитрий Дорошенко, из того самого рода Дорошенко, где на кроне генеалогического дерева расселись гетьманы и наказные гетьманы общим количеством до пяти штук. Министр внутренних дел и Председатель Рады Министров Фёдор Лизогуб – потомок козацкого полковника Лизогуба. Василий Кочубей, личный адъютант гетьмана Скоропадского – потомок Генерального писаря Войска Запорожского, казнённого за донос на гетьмана Мазепу. А Генеральный писарь Украинской Державы Иван Васильевич Полтавец-Остряница считался прямым потомком гетьмана 17 века Острянина…

…Когда история танцует, не нужно мешать её танцу.

Танец последнего гетьмана был коротким, но запоминающимся. Вальс на немецкую музыку. 1917 год. Первая мировая война идёт третий год. Воюет Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария. Против них – союз "Антанта": Россия, Франция, Великобритания, плюс Соединённые Штаты Америки. Поле битвы – планета.

Украина тоже в огне. Горит и Россия. Громадная Российская империя рушится на глазах. Февральская революция. Царь отрекается от престола. У власти Временное правительство, но время его на исходе. Октябрьская революция. Большевики. Гражданская война. "Весь мир насилья мы разрушим до основанья". От России уже отпала Польша. Отпала Финляндия. Эстония. Литва. Латвия. Закавказье. Азия. И Украина.

В Украине – автономия. Украинская народная республика, УНР. Страной управляет Центральная Рада. На Украину идут коммунисты. Вспыхивают восстания. Начинается Украинская революция. Визвольні змагання. И – 1918 год. УНР провозглашает независимость. УНР подписывает мирный договор с Четверным союзом – Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Советская Россия тоже подписывает с ними договор – унизительный, пораженческий. Большевики выходят из войны. Большевики признают УНР. Большевики должны покинуть украинские земли. И, в первую очередь, занятый ими Киев.

По договору с Четверным союзом на территорию УНР входят новые союзники – немецкие и австро-венгерские войска. Железными волнами идут союзники по нашей земле, сметая зазевавшихся коммунистов. Наступает весна. Большевики выбиты из Киева. В Киеве снова Центральная Рада и сине-жёлтый флаг. И немцы с австро-венграми.

Но союзники Украины сейчас и союзники Украины сто лет назад – абсолютно разные вещи. Сейчас союзники помогают нам деньгами, оружием, знаниями, думают стратегически и хотят видеть Украину сильной, а желательно – непреодолимой преградой на пути России в Европу. Тогда союзники просто хотели жрать. На четвёртый год войны продовольствия странам Четверного союза катастрофически не хватало. Договор с УНР: украинцы должны поставить новым союзникам 60 миллионов пудов зерна, 400 миллионов яиц, более двух с половиной миллионов пудов мяса. Но в стране недовольство. В стране немцы. Страна на грани взрыва. Собирать еду с селян Центральная Рада не хочет и не может. На одной чаше весов договор и союзники, на другой – внутреннее напряжение в стране.

Не может Центральная Рада – соберёт другой. Есть кандидат на эту роль. Почти идеальный.

Кандидат родился в Германии, но происходит из древнего козацкого рода. Первый язык, на котором он заговорил в детстве – немецкий. Конечно, дворянин. Несомненно, богат. Разумеется, офицер. Да ещё какой – боевой генерал Российской императорской армии, герой двух войн, бывший флигель-адъютант самого царя Николая, да ещё и нынешний командующий корпусом армии УНР!

Кандидата зовут Павел Скоропадский. Кандидат оппозиционен к Центральной Раде – он явный консерватор, а в Раде – социалисты. Кандидат получает поддержку немцев, которым нужна еда, а не кошмарно работающая Центральная Рада, неспособная их этой едой обеспечить.

Конец апреля 1918 года. Переворот. Почти бескровный: погибло трое. Центральная Рада разогнана. Украинская народная республика ликвидирована. Вместо неё – Украинская Держава. Реформы приостановлены. Социалистические законы Рады отменены. Скоропадский провозглашён гетьманом Украины.

И Украина стабилизируется, утихает. Затишье – но перед бурей ли? Устанавливается относительный порядок, экономика прекращает падение. Украинская Держава признана тридцатью государствами мира. Гетьман ведёт активные действия, стараясь присоединить к Украине Крым (по договору с немцами он не вошёл в территорию страны, в отличие от части белорусских земель) и Кубань. Осень. Затишье.

И вот – буря.

Что-то заканчивается, что-то начинается. Первая мировая война закончилась. Германская империя проиграла, как и Османская, как и Австро-Венгерская. Они разваливаются на части. Их войска отходят. Солдаты идут домой. Уходят из Украины.

С ними уходит и Украинская Держава. Уходит в историю. Гетьманом недовольны. Недовольна нация, месяцами кормившая немцев и австро-венгров, недовольная аграрным вопросом, недовольная помещиками, недовольная бедностью. Недовольна элита: гетьмана слишком многое связывает с развалившейся Российской империей, он опирается на имперские, русские кадры, расставляет их по должностям, и эти люди не воспринимают идею независимой Украины, враждебны к ней. Недовольных слишком много. Последняя капля – грамота гетмана: Украина должна вернуться к России, войти с ней в федерацию, снова стать одним государством. Это был последний шаг. Шаг в темноту истории.

Против режима Скоропадского начинается восстание. Против него – Директория: Винниченко и Петлюра. Идут бои украинцев с украинцами. Бои недолгие, но кровавые. И гетьман отрекается. Он бежит. Бежит в Германию, в германском вагоне, под видом раненого немецкого солдата. Украинская Держава пала. Немецкий вальс закончен. На карту мира возвращается УНР. А гетьман Скоропадский возвращается на родину. Он – фигура, снятая с шахматной доски. Чёрный король в чёрной кавказской черкеске. Шах и мат. Но что делают фигуры в тёмной коробке?..

…В тёмной немецкой коробке скоро павший гетьман живёт как обычный эмигрант. Его жена и дети разными путями сбежали из Украины от кроваво-красного хаоса и чудом добрались до Швейцарии, а потом до Германии. В Германии не всё спокойно, конечно, но с адом украинской революции не сравнить.

А она отгорает. Опущены чёрные флаги: пала махновская Вольная территория, проиграл свою партию атаман Григорьев, погиб атаман Ангел с его Красным Куренем Смерти, казнена анархистка Чёрная Маруся. Пропали сине-жёлтые флаги: УНР разгромлена, Холодный Яр пуст, пуста республика Чёрного Леса. Все они ушли в вечность Истории, которая так любит кровь и вальсы. И красное. Везде по Украине красная кровь и красные флаги.

А скоро крови будет ещё больше. Начинаются небольшие войны больших государств – как знак приближающейся Второй мировой войны.

Бывший гетьман следит за украинской политикой, начинает активную работу с диаспорой, отстаивая идею гетьманства, и получает у диаспоры определённую популярность. Он, регулярно обвинявшийся в пророссийских интересах, как может отстаивает интересы Украины. Пронацистская Венгрия оккупирует Карпатскую Украину – Павел Скоропадский, уже пользующийся в Германии определённым влиянием, выступает против этой оккупации. Он прилагает все усилия, чтобы освободить из нацистских лагерей Степана Бандеру, Андрея Мельника, Ярослава Стецько и других сторонников украинской независимости. Человек, который потерял власть в Украине из-за пророссийской позиции, с годами становится без пяти минут украинским националистом.

Но история любит не только кровь и вальсы. Она также любит дурные шутки. Получивший мат король в чёрной черкеске живёт в Рейхе, а Рейх живёт последние дни. Над Рейхом – авиация союзников. Бомбардировки идут одна за другой. В середине апреля Павел Скоропадский с одной из дочерей едет на небольшую баварскую железнодорожную станцию Платтлинг, чтобы отправиться к жене. Вдалеке он слышит вой моторов. Это англо-американские бомбардировщики. Станция – одна из целей.

Взрывы. Осколки. Удар.

После десяти дней борьбы за жизнь гетьман сдаётся. Он умирает от осколочного ранения в голову в больнице баварского монастыря в городке Меттен. Фигура в чёрном окончательно сходит с доски. Во тьму.

Слышит ли он там, в темноте, тихие звуки вальса?..