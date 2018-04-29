Вальпургиева ночь: как привлечь удачу и исполнить желания

Ночь с 30 апреля на 1 мая будет не обычной, а Вальпургиевой. Во многих странах мира этот праздник известен с дохристианских времен.

Этот период считался особым и у славян. Они обращались к пробудившимся духам природы с просьбами и пожеланиями.

30 апреля, 1 мая и ночь между ними и сегодня представляют уникальную возможность для подобного общения. Можно загадывать "земные, человеческие, не глобальные" желания – о здоровье, материальном достатке, повышении по службе, поездках и прочем. Если все сделать правильно, они сбудутся не позже 22 июня.

Об истории, традициях праздника, а также особых ритуалах "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Древние славяне выделяли в году 8 особых дней, Дней Силы. Если на круг календаря наложить восьмиконечную звезду, которая для славян символизировала священный камень Алатырь, ее лучи покажут 8 дат – два равноденствия, два солнцестояния и четыре точки между ними.

Интересно, что эти даты считаются особыми практически во всех мировых культурах.

Одной из таких дат является и ночь с 30 апреля на 1 мая, которая расположена ровно посредине между весенним равноденствием и летним солнцестоянием.

Я уже рассказывал "Обозревателю" о том, что 5 апреля древние славяне праздновали Великдень Даждьбога, посвященный возрождению природы. Одним из обрядов было опускание в реки скорлупы от яиц, использованных в ритуале. Славяне верили, что за 25 дней, то есть к 30 апреля, скорлупа доплывет до Индии, где жили их предки, и те узнают, что на их родине 25 дней назад был Великдень.

Поэтому одно из названий этого праздника – Брахманский Великдень.

Вальпургиеву ночь часто называют "ночью ведьм", "ведьминым костром", но этот праздник не имеет отношения к черной магии. Речь идет о магии природной, не относящейся к категориям добра и зла.

Кельты в этот день почитали солнце и солнечный огонь. Практически все народы Европы считали символом солнца дуб, поэтому у них было принято водить хороводы вокруг "майского дуба". Дерево обходили по часовой стрелке трижды.

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Теперь подробнее об обрядах. Их можно проводить целый день 30 апреля, в следующую ночь, а также целый день 1 мая. Это – время силы.

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Отправиться в поля на "медовый день"

У славян было не принято играть свадьбы в мае, поскольку на этот месяц были запланированы самые важные работы в поле. Поэтому свадьбы в основном играли в период между 5 и 30 апреля.

В обряде, о котором я расскажу, могли участвовать только молодожены, поженившиеся в эти дни.

Он имеет яркую эротическую окраску. 30 апреля и 1 мая эти пары уходили в поля и там проводили свой "медовый день" - обнимались, целовались, дарили друг другу любовь. Таким образом они ритуально передавали свое плодородие будущему урожаю.

Плейкаст

Именно поэтому праздник сильно связан с эротизмом.

Разбудить духов стихий и сделать им подарок

Этот день считался днем пробуждения духов стихий. К ним обращались с просьбами и делали им подарки – чтобы обеспечить здоровье, благополучие, хороший урожай и прочие позитивные вещи на ближайшие месяцы.

Считалось, что духи стихий, которые обеспечивают урожай, на зиму уходят в потусторонний мир – Навь, а весной возвращаются в Явь, чтобы творить новую природу. С 30 апреля по 1 мая врата Нави были открыты.

Именно поэтому в Украине этот день носил название "Навский Великдень".

У Тараса

Славянские волхвы обращались к духам природы и приносили им дары. Например, брали корзину с хлебом и каким-то фруктами, и опускали ее в озеро как угощение для водяных. Так их просили о том, чтобы они обеспечивали поля необходимой влагой.

Делали подарки матери-земле и другим стихиям.

Подобные ритуалы можно провести и сегодня. Можно выйти на природу, вырыть небольшую ямку и с любовью положить в нее яйцо – подарок матери-земле. Оно обязательно должно быть на салфетке желтого цвета, поскольку это цвет солнца. Так мы дарим земле светило. Следует произнести обращение: "Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я был здоров, чтобы были здоровы мои близкие, чтобы мне повысили зарплату, чтобы удалась зарубежная поездка…" - и так далее. Просьбы могут быть разными.

Затем ямку нужно закопать. Духи земли принимают подарок, чувствуют, что вы обратились к ним искренне, считывают, что вы хотите у них попросить, и осуществляют это.

Можно взять плетеную корзинку, изготовленную из сухого хвороста, положить в нее фрукты, кусок хлеба, яйцо или другие гостинцы, и пустить по реке. Это дар матери-воде. Ее тоже можно попросить об исполнении желаний.

Рожнятівщина туристична

Ночью можно развести костер и попытаться слиться с природой и ощутить гармонию между всеми живыми существами. Возможен ритуал предложения блюд Высшим силам. Часть еды съедают участники празднества, а часть можно отнести в лес или в поле как дар духам стихий, чтобы и они имели возможность причаститься.

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Ритуалом может стать и уборка мусора в лесу. Так вы проявите любовь и заботу к природе, и в ответ она может подарить вам линию удачи, помочь осуществить мечтания.

Главное условие для того, чтобы желания сбылись – искреннее общение с природой.