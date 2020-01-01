"Вали домой, там хорошо": в Крыму возмутились последствиями оккупации

Житель Симферопольского района в аннексированном Крыму Константин Захаров пожаловался на жизнь на полуострове.

Соответствующий пост он опубликовал в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", скрин которого в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, крымчанин написал, что проживает в крымском селе, которое находится за 300 м от Ялтинской трассы, уже пять лет, но за это время никогда не видел в нем чиновников.

Состояние дорог в Крыму Twitter Roksolana Today&Крым25%

"Дорог нет, газа нет, воды нет, мусор не забирают. Даже приглашения на любимые властью выборы ни разу не приносили. Вот как по такой дороге выплывать?" – возмутился Захаров.

В свою очередь блогер задалась вопросом, зачем ему было переезжать из России и еще жить в таких условиях целых пять лет.

"Оно ,конечно,не хорошо – гавань-то багатая! Но ключевое тут – "пять лет" не сиделось в Челябинске? А там наверняка райский рай... вали домой,там хорошо", – с сарказмом написала она.

Оно ,конечно,не хорошо-гавань то багатая

Но ключивое тут "пять лет"

не сиделось в Челябинске?

а там наверняка райский рай...

вали домой,там хорошо pic.twitter.com/zIs8VORiZm — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на приехавших из-за границы рабочих, которые пристают к местным жителям. Жители признались, что вынуждены жить в страхе.

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