"Даже на карте не найдут": блогер рассказал, какой видят Украину европейцы

Многие жители Евросоюза имеют очень отдаленное представление об Украине и даже не знает точно, где она находится.

Об этом заявил в эфире программы "Кворум" на ObozTV известный блогер, участник АТО Валерий Ананьев, который совершил пешее путешествие по странам Европы.

"За короткий промежуток времени я посетил достаточно много стран и общался с сотнями иностранцев. Большинство из них вообще не идентифицируют Украину отдельно от России. Это сейчас - 2017-18 год. Многие из них даже не покажут на карте, где Украина находится", - заявил Ананьев.

"О Революции Достоинства они знают, об Оранжевой революции тоже. О войне – что-то где-то слышали. Я сотням людей пытался рассказывать, что у нас происходит, и для большинства из них это была новость. Они не знают. Это обычные иностранцы, которые не занимаются политикой, а где-то работают, где-то путешествуют", - добавил он.

Также блогер отметил, что на Западе очень хорошо работает российская пропаганда.

"Например, что у нас идет гражданская война и российских войск в Украине нет. Даже когда приводишь людям какие-то аргументы, показываешь фотографии, видео, они сами не хотят верить в то, что Россия является агрессором. Они говорят - это же солдаты, их послали, а обычные россияне - они добрые", - сообщил Ананьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Ананьев во время поездки в Италию встретил российского пропагандиста Артема Шейнина. По словам украинца, им овладели такие эмоции, что он еле сдержался, чтобы не убить пропагандиста. Позже, десантник записал видео, где рассказал, как плюнул в лицо Шейнину.