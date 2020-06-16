Валентина Терешкова: как девочка из деревни стала первой женщиной-космонавтом и символом СССР

Ровно 57 лет тому назад, 16 июня 1963 года, Валентина Терешкова совершила полет в космос на космическом корабле "Восток-6", став первой в мире женщиной-космонавтом.

О том, как родилась идея отправить в космос женщину, почему ею стала именно Терешкова и как проходил знаковый полет, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Валентина Терешкова Wikipedia

Кому принадлежала идея отправить женщину в космос

После первых успешных полетов в космос глава Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев предложил идею запустить в космос женщину-космонавта.

В начале 1962 года стартовал отбор кандидатур для этой миссии. Ориентировались по таким критериям: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг. Из сотен претенденток выбрали пятерых: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова.

Сразу после принятия в отряд космонавтов Терешкову вместе с остальными девушками призвали на срочную военную службу в звании рядовых.

Валентина Терешкова на трибуне Мавзолея 22 июня 1963 года Wikipedia

Валентина Терешкова: потерявшая отца девочка из деревни

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области России. Ее родители были выходцами из Беларуси; отец пропал без вести на советско-финской войне, когда Валентине было два года.

После семи классов, чтобы помочь семье, Терешкова пошла работать на завод, училась в вечерней школе. В юности будущая космонавтка увлекалась игрой на домре, а с 1959 года занималась парашютным спортом (выполнила 163 прыжка).

Валентина Терешкова. Марка СССР, 1969 год Wikipedia

Почему именно Терешкова прошла отбор

В ноябре 1962 года Валентина Терешкова на "отлично" сдала выпускные экзамены по общекосмической подготовке.

При выборе претендентки, кроме успешного прохождения подготовки, важными были и политические моменты. Так, Терешкова была из рабочих, тогда как, к примеру ее конкурентки Пономарева и Соловьева – из служащих. Также сыграло роль то, что отец Терешковой погиб во время советско-финской войны (когда после полета Терешкову спросили, чем СССР может ее отблагодарить за службу, она попросила найти место гибели ее отца).

Кроме того, руководство учитывало способность кандидаток вести активную общественную работу: встречаться с народом, ездить по миру с выступлениями, восхваляя преимущества советского строя.

Именно по этим соображениям Терешкова была назначена основным кандидатом на полет. При этом по результатам медицинского обследования и теоретической подготовки она получила последнее место.

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова Wikipedia

Как проходил полет Терешковой

Первый полет женщины в космос состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6". Полет продолжался двое суток 22 часа 50 минут. Старт произошел на Байконуре.

Одновременно на орбите находился космический корабль "Восток-5", который пилотировал космонавт Валерий Быковский. Во время первого оборота, когда "Восток-6" прошел в пяти километрах от "Востока-5" – максимально близко – между кораблями было установлена прямая радиосвязь.

Полет Терешкова перенесла довольно тяжело. Доктор медицинских наук В. Яздовский, который отвечал за медицинское обеспечение космической программы, вспоминал: "Терешкова переговоры с наземными станциями вела вялые. Она резко ограничила свои движения. Сидела почти не двигаясь. У нее были явные признаки ухудшения состояния здоровья вегетативного характера".

Валентина Терешкова на тренировке, 1963 год TASS Archive

Именно по этой причине следующий полет женщины в космос состоялся лишь спустя 19 лет.

С 16 июня 1963 года, сразу после полета, Валентина Терешкова стала инструктором-космонавтом 1-го отряда и была на этой должности до 14 марта 1966 года.

После полета она и дальше проходила подготовку в отряде космонавтов, но большую часть времени стала отдавать общественной работе.

Терешкова-политик

Как известно, в 2014 году Валентина Терешкова как депутат Госдумы России проголосовала за аннексию Крыма.

А в марте 2020 года она предложила убрать ограничения по количеству президентских сроков в Конституции России и обнулить их после принятия поправок.

Владимир Путин и Валентина Терешкова msn.com

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