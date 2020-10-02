Вакцину от COVID-19 в 2020-м не разработают, российскую не порекомендую даже врагу, – израильский инфекционист

Эффективную вакцину против COVID-19 в 2020 году ожидать не стоит.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман. На вопрос, стоит ли ждать вакцину в ближайшее время, израильский врач ответил: "Думаю, точно не в этом году".

По его мнению, в такие сроки вакцину не разработают ни Израиль, ни США.

"Некий ажиотаж вокруг этой темы в США связан с президентскими выборами. Если к ноябрю там заявят о новой вакцине, это, без сомнения, будет фейк", – считает эксперт.

По словам Качмана, это невозможно технически и научно. При этом в мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них – на последней фазе, их исследуют на добровольцах.

"Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это время не может быть один месяц", – сказал врач.

"Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно!" – добавил он.

Как сказал Качман, это не означает, что российская вакцина плохая, "но и не означает, что она хорошая".

"Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна", – отметил эксперт.

Доктор Евгений Качман. Гордон

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