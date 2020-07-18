Первую вакцину от коронавируса дадут не всем: иммунолог озвучила прогноз

Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года, но ее массовое применение можно ожидать лишь через год.

Такой прогноз в блиц-интервью OBOZREVATEL озвучила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "В начале года она может появиться в тех странах, которые ее разрабатывают. Для других стран это может быть уже позже. Реально – где-то через год, не раньше", – сказала она.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По мнению врача, на первых порах количество вакцины будет ограничено, и прививать будут только определенные группы людей из группы риска. В частности, медицинских работников, которые чаще всех контактируют с больными коронавирусом.

В то же время, по оценкам иммунолога, уже через год вакцина от коронавируса может быть общедоступной.

Полную версию интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при оптимистическом сценарии действенная вакцина от COVID-19 может появиться в мире и Украине в марте 2021 года.