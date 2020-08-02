Когда в Украине может появиться вакцина от COVID-19: вице-премьер прояснила ситуацию

Украина не будет последней страной в очереди на получение вакцины от коронавируса.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Есть понимание того, что мы не будем последними в очереди. Мы уже задекларировали свое желание", – сообщила она.

"Для президента это приоритет. Я и еще несколько членов правительства получили поручение приоритизировать этот вопрос. И фактически этим мы и занимаемся", – добавила вице-премьер.

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Топ-чиновница также рассказала, что в сентябре текущего года правительство планирует начать консультации с Европейской комиссией на тему приобщения Украины к системе медицинских закупок.

Отвечая на вопрос, может ли вакцина от коронавируса быть произведена в Украине, Стефанишина признала, что в стране отсутствуют необходимые мощности. В то же время она подчеркнула, что Украина располагает "достаточно серьезными мощностями" для интеграции "в цепочки производства и поставки" такой вакцины.

В этом контексте вице-премьер сообщила, что в настоящее время правительство "во всех диалогах, во всех процессах", касающихся этой темы.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда препарат будет изготовлен и пройдет все необходимые клинические испытания.