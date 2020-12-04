Большинство украинцев выступили за вакцинацию против коронавируса – опрос

Больше половины украинцев планируют вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Liberty Report. Цифры показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Она транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свобода слова Савика Шустера Скриншот видео

На вопрос ответили 11 914 человек. 57,2% ответили, что будут вакцинироваться. 42,8% заявили, что не планируют.

Дата проведения опроса – 4 декабря.

Результаты опроса о прививках против коронавируса Скриншот видео

Добавим, в эфире программы также рассказали о плане вакцинации Великобритании. Там решили, что в первую очередь будут привиты люди из группы риска.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании Скриншот видео

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Напомним:

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.

Препарат от Pfizer уже начали распространять в Европе и США, а Италия запланировала масштабную вакцинацию на вторую половину января 2021 года.

Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

О том, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский фармацевтический гигант Pfizer заявил, что из-за проблем в цепочке поставок до конца 2020 года отгрузит только 50 миллионов доз вакцин из ранее заявленных 100 млн.