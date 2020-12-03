Ляшко раскритиковал антипрививочников и назвал их одним из самых опасных формирований

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,0 т.
Виктор Ляшко

Всемирная организация здравоохранения называет движение "антивакцинаторов", выступающие против прививок, одним из 10 самых опасных формирований против здоровья.

Об этом на странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он признался, что мечтает о наступлении того времени, "когда уже не нужно будет никого убеждать в защиту вакцинации".

По данным ВОЗ, каждый час в мире 15 детей умирает от кори. Еще около 1 500 000 детей ежегодно умирают от болезней, которые можно предотвратить с помощью существующих вакцин.

Как отметил Ляшко, "мы до сих пор "курим на кострах ведьм" с плакатами против вакцинации".

Он добавил, что радикальных антипрививочников "убедить уже не сможет никто".

"И, к сожалению, я не могу просто сказать: "Это д*рьмо", даже если действительно так считаю. А они могут. Могут сказать, что для здоровья детей лучше переболеть. Но они никогда не признают, что очень мало детей, парализованных после полиомиелита, считает, что для их здоровья необходимо было заболеть", – написал заместитель министра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что вакцины спасают жизни и защищают от болезней "ваших детей, детей ваших друзей и людей, которых нельзя вакцинировать".

"Сегодня реальность такова: вакцины по-прежнему являются одним из самых безопасных вариантов профилактики инфекционных болезней. И пандемия COVID-19 нам еще раз об этом напомнила. Выбор за нами, но здоровыми хотят быть все, не так ли?" – подытожил главный государственный санврач.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, вакцинами. Они освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.

УкраинаВакцинация в УкраинеМинистерство здравоохраненияВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)прививкаВакцина от коронавирусаВиктор Ляшко