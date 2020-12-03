Ляшко раскритиковал антипрививочников и назвал их одним из самых опасных формирований

Всемирная организация здравоохранения называет движение "антивакцинаторов", выступающие против прививок, одним из 10 самых опасных формирований против здоровья.

Об этом на странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он признался, что мечтает о наступлении того времени, "когда уже не нужно будет никого убеждать в защиту вакцинации".

По данным ВОЗ, каждый час в мире 15 детей умирает от кори. Еще около 1 500 000 детей ежегодно умирают от болезней, которые можно предотвратить с помощью существующих вакцин.

Как отметил Ляшко, "мы до сих пор "курим на кострах ведьм" с плакатами против вакцинации".

Он добавил, что радикальных антипрививочников "убедить уже не сможет никто".

"И, к сожалению, я не могу просто сказать: "Это д*рьмо", даже если действительно так считаю. А они могут. Могут сказать, что для здоровья детей лучше переболеть. Но они никогда не признают, что очень мало детей, парализованных после полиомиелита, считает, что для их здоровья необходимо было заболеть", – написал заместитель министра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что вакцины спасают жизни и защищают от болезней "ваших детей, детей ваших друзей и людей, которых нельзя вакцинировать".

"Сегодня реальность такова: вакцины по-прежнему являются одним из самых безопасных вариантов профилактики инфекционных болезней. И пандемия COVID-19 нам еще раз об этом напомнила. Выбор за нами, но здоровыми хотят быть все, не так ли?" – подытожил главный государственный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, вакцинами. Они освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.