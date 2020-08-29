Врач заявил, что вакцинация стала критической в школе из-за коронавируса

В ситуации эпидемии коронавируса вопрос вакцинации стал критическим для школьников.

Об этом в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Это очень важно и критично. С коронавирусом никто не отменял все другие болезни, которые существуют", – подчеркнул он.

Родителям, которые готовят детей к началу учебного года, медик посоветовал вместе с семейным врачом проверить календарь прививок и обязательно сделать необходимую вакцинацию.

По оценкам Курпиты, вспышка кори в Украине маловероятна в течение 2-3 последующих лет, поскольку последняя вспышка была в 2018-2019 годах. "Но есть другие заболевания, включая паротит (свинку), дифтерию, о которых стоит помнить. Для этого есть прививки", – напомнил он.

Врач также пояснил, стоит ли детей школьного возраста прививать от гриппа. "Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым и следует делать прививки", – пояснил он.

Вместе с тем медик отметил, что и остальным детям и взрослым рекомендуется сделать прививки от сезонных штаммов гриппа, поскольку это значительно облегчает течение болезни или вообще избавляет от заражения, а также позволяет врачу вовремя принимать "правильные диагностические и клинические решения" в случае другого заболевания.

Полную версию блиц-интервью с Владимиром Курпитой читайте здесь.

Напомним, ранее OBOZREVATEL обнародовал календарь прививок Украины, в котором, в частности, указаны обязательные прививки детей школьного возраста.