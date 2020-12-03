Вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, – Верещук

Вакцинация от опасных инфекционных болезней в Украине должна происходить за счет государства.

Именно с таким лозунгом народный депутат Ирина Верещук обратилась к подписчикам на своей странице в Facebook.

Она напомнила читателям об ужасных эпидемиях XX века, унесших миллионы человеческих жизней: "Испанский грипп в начале XX века (до 50 млн умерших) азиатский грипп конца 50-х годов (до 1 млн умерших); гонконгский грипп конца 60-х (до 4 млн умерших); свиной грипп конца нулевых (до полумиллиона умерших); COVID-19 (на сегодня уже до 1,5 млн умерших). Инфекции всегда будут рядом с человечеством. Глобализация, урбанизация и современный социальный уклад делают инфекции особенно опасными.

Сегодня в повестке дня Верховной Рады – голосование за законопроект №4142 "О системе общественного здоровья". Между тем возле Верховной Рады состоялась акция "Здоровая нация – вакцинированная нация" в поддержку законопроекта №4142 о системе общественного здоровья. В то же время рядом прошла акция противников законопроекта №4142, которую организовала общественная организация "Вакцинация: Свободный Выбор" под лозунгом "За свободу выбора, за здоровое общество и Украину без медицинского принуждения. Без законопроекта 4142".

Верещук отметила, что пандемия ковида является напоминанием того, что на самом деле общественное здоровье – это компонента национальной безопасности. А угрозы общественному здоровью могут быть сопоставимы военным угрозам. Именно так государство должно смотреть на защиту общественного здоровья.

"Сколько бы государство не инвестировало в общественное здоровье, не делать этого будет еще дороже. А еще, я убеждена, что вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так, в конце концов, дешевле для государства", – подытожила Ирина Верещук.