Как говорит постаревший герой моей новой книги: Спасти мир невозможно. Потому, что он не хочет, чтобы его спасали.

Вчерашние комментарии к посту о возможной вакцинации от Сovid-19 весьма показательны. Вообще, мнения о вакцинации от инфекционных болезней, много говорят об уровне развития мышления и понимания проблемы.

Уважаемые господа и дамы!

Нет лекарства без побочных эффектов. Просто не существует такого. Убивает аспирин, антибиотики, обезболивающие, седативные. Парацетамол весьма вреден для ваших почек. Витамины вызывают аллергии и диатезы.

Поэтому, вы правы! Не вакцинируйтесь. Не вакцинируйте своих детей! Не надо.

Пусть, как и 400 лет назад, все решит естественный отбор.

Естественному отбора мы доверяем?

И ладушки!

Хорошее было время! Из десяти детей, рожденных в семье, до 16 лет доживали два-три, в родах женщины гибли десятками, легкое ранение или царапина оборачивались сепсисом, аппендицит был смертелен, инфекционные болезни убивали миллионы...

Но выживали сильнейшие.

Это, наверное, правильно.

Проверим, как будет на этот раз.

Как говорил Эйнштейн, существуют два бесконечных вещи:

Вселенная и человеческая глупость. Насчет Вселенной - он не был уверен.

Я тоже.