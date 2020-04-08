Вакцинация БЦЖ снижает смертность от COVID-19: ученые в растерянности

В странах, где широко распространена программа вакцинации, в которую входит прививка БЦЖ (сокр. от Бацилла Кальмета-Герена), смертность от коронавируса в 5,8 раза ниже, чем в тех, которые ее не используют.

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Об этом, ссылаясь на исследования ученых, сообщает Daily Mail. Эксперты утверждают, что вакцина БЦЖ была изобретена сто лет назад и дает иммунитет к туберкулезу, но при этом показала свое преимущество и в борьбе с COVID-19.

"Предыдущие испытания показали, что люди, которые получили такую прививку, имеют улучшенную иммунную систему и способны лучше защищать себя от инфекции. Например, исследование показало, что коренные американцы, получившие БЦЖ в детском возрасте, могли сохранять защиту от туберкулеза до 60 лет после вакцинации", – пишет издание.

Отмечается, что точный способ, которым эта долговечная вакцина помогает отразить другие инфекции, до сих пор неизвестен, но, предположительно, это может происходить благодаря усилению врожденных механизмов иммунной системы. Именно эти так называемые нецелевые эффекты включают усиленную защиту от респираторных заболеваний и были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Например, в Великобритании всем школьникам в возрасте от 10 до 14 лет вводили эту вакцину в период с 1953 по 2005 год. Поскольку уровень заболеваемости туберкулезом снизился, врачи прекратили массовую вакцинацию и в 2005 году переключились на выборку только для наиболее подверженных риску – детей с инфицированными родственниками.

Поэтому ученые утверждают, что такая прививка будет подзаряжать иммунную систему так, чтобы она находилась в состоянии повышенной готовности и могла обнаруживать и уничтожать вирус до того, как он нанесет ущерб организму.

Хотя в исследовании были учтены факторы, которые могут исказить результаты. Речь идет о богатстве нации и проценте пожилых людей в ее народонаселении. После этого они сравнили смертность людей на миллионы жителей каждой страны с учетом существующих программ вакцинации БЦЖ.

"После корректировки на экономический статус страны, доли пожилого населения и выравнивания траекторий эпидемии в странах с наибольшим уровнем поражения, интригующее наблюдение о значительной связи между использованием БЦЖ и снижением смертности, обусловленной COVID-19, оставался заметным", – говорят ученые из США.

Со своей стороны эксперты Школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса объединили эти общедоступные данные для своего нового анализа и установили, что средний уровень смертности от коронавируса значительно варьируется в зависимости от экономической классификации страны.

В частности, показатель смертности от COVID-19 на миллион для стран с низким, средним и высоким доходом составил 0,4, 0,65 и 5,5 соответственно. Ученые считают "нелогичным" то, что более богатые страны имеют более высокий уровень смертности. Они также не могут объяснить, почему это так, но указывают на предыдущие исследования, в которых говорится, что смертность от острых респираторных заболеваний обычно выше в условиях низкого дохода из-за множества социально-демографических и экономических факторов риска. Например, известно, что COVID-19 более опасен для людей старше 65 лет и этот демографический показатель менее популярен в более бедных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко считает, что вакцина для профилактики туберкулеза – БЦЖ – не может предотвратить распространение коронавируса, потому что оба возбудителя имеют разные структуры.

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