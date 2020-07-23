Мир может скоро получить вакцину от Covid-19: кого привьют первыми и как далеко в очереди Украина

Вакцина против коронавируса может появиться уже в конце 2020 года по цене 2,5 евро (80 грн). Такое заявление на днях сделал исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла после последних обнадеживающих результатов исследований препарата.

Сейчас вакцина переходит на четвертый этап исследования и если все пройдет успешно, до конца года ее запустят на широкий рынок. Кого будут прививать в первую очередь и когда препарат получит Украина – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вакцина может быть готова до конца 2020 года

По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывают 133 потенциальных препарата против COVID-19. 10 из них проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае, другие 123 находятся на доклинической стадии.

Четыре разработчика уже заявили о положительных результатах, однако наиболее обнадеживающие – британско-шведские исследования с участием Оксфордского университета и компании AstraZeneca. По их данным, вакцина стимулирует производство антител и Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом, не вызывает опасных побочных эффектов, кроме головной боли и лихорадки, которая появилась у 70% участников испытаний.

Сейчас препарат перешел на четвертую стадию проверки: его должны ввести волонтерам из Бразилии, Южной Африки и США. Если это испытание пройдет успешно, масштабный запуск должен начаться ближе к концу 2020 года. Германия, Италия, Нидерланды и Франция уже подписали соглашение на поставку 400 млн доз. В целом создание одной вакцины, по оценкам специалистов, стоит в пределах 300-500 млрд долларов.

Старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, биолог Оксана Пивень отметила, что обычно разработка любой вакцины занимает в среднем 5-6 лет, но из-за стремительного распространения коронавируса, весь мир очень ускорился.

"Более 10 вакцин уже прошли приклинические исследования. Если разработки британцев будут успешными, вакцина может появиться в конце 2020-го, в начале 2021-го. Это вполне реально", – заверила ученая. Однако Украина не сможет получить готовую вакцину сразу после того, как она поступит на мировой рынок.

Вакцина против коронавируса Слово и дело

Как сказал в комментарии OBOZREVATEL доктор биологических наук, заместитель директора по науке отдела вакцин Fоod and Drug Administration, профессор Константин Чумаков, несмотря на многочисленные испытания, вакциной препарат можно будет назвать только после того, как будет доказана ее безопасность и защита от болезни.

Для этого нужно вакцинировать тысячи человек, чтобы статистически заметить разницу в заболеваемости среди тех, кто вакцину получил и не получил. "Заболеваемость коронавирусом в мире не очень велика. Если вакцинировать миллион человек – в такой контрольной группе можно ожидать только 10 случаев. Если эффективность вакцины 50%, то заметить разницу между 10 случаями и пятью очень трудно. Статистически это недостоверно. Но это не значит, что дело безнадежное. Если волна эпидемии пройдет – проверить препарат можно будет на животных и доказать безопасность для человека", – уточнил он.

Кто первым получит вакцину и каковы шансы у Украины?

Появления действенной вакцины на мировом рынке не означает, что воспользоваться ею смогут все желающие. Сначала она будет доступна людям, входящим в группу высокого риска из-за возраста или состояния здоровья, и медикам.

Несмотря на заявления украинского правительства, что Украина может быть одной из первых стран, которая должна получить действенную вакцину, биолог Оксана Пивень считает это малореалистичным. По ее словам, сначала будут вакцинировать население той страны, которая, собственно, и выпустит препарат.

"Объясню, как работает система. Уже сегодня в США, где разрабатывают несколько вакцин, формируется порядок вакцинации и очереди в соответствии с общими рекомендациями ВОЗ. Первыми будут вакцинироваться медработники, потом люди, которые находятся в зонах риска, различные службы помощи. Если докажут, что вакцина может быть вредной для плода, беременных будут прививать в последнюю очередь. Если нет – тогда они попадут во вторую волну. В общем, пока не привьется страна, где разработают вакцину, неважно государственная компания-разработчик или нет, Украина ее не увидит. Никто нам ее просто так не даст", – подчеркнула специалист.

Нашли эффективное лечение?

Между тем в Великобритании также говорят о клиническом испытании нового препарата для лечения COVID-19, который резко уменьшил количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Первые результаты позволяют предположить, что новое лечение на 79% уменьшает вероятность вентиляции легких и удушья. Кроме того, пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, уменьшилось до шести дней. Если эти данные подтвердят более масштабные исследования, ситуация с COVID-19 в корне изменится.